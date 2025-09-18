Cum arată meniul de la dineul anului, pentru care s-a muncit 5 zile. Ce specialități au servit Donald și Melania Trump la Windsor

Vizitele de stat au mereu un moment de vârf, iar acesta este banchetul oficial. În cadrul vizitei lui Donald și Melania Trump în Marea Britanie, Castelul Windsor a găzduit o cină de gală, concepută pentru a combina fastul tradițional britanic cu rafinamentul culinar.

Sala Sfântului Gheorghe, cu decorul său medieval impunător, a fost locul ales pentru dineu. Atmosfera a fost completată de ritualurile Gărzilor Scoțiene, uniforme de ceremonie și un aranjament al mesei pregătit cu minuțiozitate timp de cinci zile. Fiecare detaliu, de la ordinea tacâmurilor la cele cinci pahare alocate fiecărui invitat, a fost gândit pentru a impresiona.

Ce specialități au servit Donald și Melania Trump la Windsor

Pentru cei 160 de invitați, bucătarii regali au pregătit un meniu în stil franțuzesc, care a inclus:

Aperitiv: panna cotta de apăcrescă Hampshire, acompaniată de biscuiți de parmezan și salată cu gălbenuș de prepeliță.

Fel principal: ballotine de pui organic din Norfolk, învelit în dovlecei, cu sos aromatizat cu cimbru și ierburi proaspete.

Desert: bombă de înghețată de vanilie cu interior de sorbet de zmeură din Kent, servită alături de prune Victoria ușor poșate.

Băuturi cu semnificație

Selecția de vinuri și băuturi a adăugat o notă simbolică evenimentului. S-a servit un Vintage Port din 1945, ales pentru a marca faptul că Donald Trump este al 45-lea președinte al Statelor Unite. De asemenea, a fost inclus Hennessy 1912 Cognac Grande Champagne, un omagiu adus anului de naștere al mamei sale. În plus, invitații au degustat și un cocktail creat special pentru această ocazie: Transatlantic Whisky Sour, o reinterpretare cu marmeladă a clasicului Whisky Sour.

Banchetul de la Windsor a reprezentat nu doar o cină fastuoasă, ci și o demonstrație de tradiție, simbolism și ospitalitate regală, menită să sublinieze importanța vizitei oficiale.

