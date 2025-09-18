Avionul lui Donald Trump, implicat într-un incident în zbor. Alerta emisă de controlorii de trafic

Avionul în care se aflau Melania și Donald Trump a fost implicat într-un incident chiar înainte să ajungă la Londra pentru vizita oficială. Controlorii de trafic aerian au emis mai multe ordine către piloți pentru a evita o tragedie. Află, în articol, ce s-a întâmplat!

Marți, 16 septembrie 2025, Melania și Donald Trump au ajuns în Regatul Unit pentru prima lor vizită de stat aici. Cuplul prezidențial a fost întâmpinat de oficiali britanici, regele Charles al III-lea și de premierul Keir Starmer. În acest două zile, președintele american și soția sa au avut un program încărcat, iar activitățile lor au ținut primele pagini ale ziarelor. Acum, însă, au ieșit la iveală detalii despre un incident în care au fost implicați înainte să aterizeze la Londra.

Ce s-a întâmplat în timpul zborului lui Donald Trump în Londra

Avionul cu care Melania și Donald Trump s-au deplasat la Londra a fost implicat într-un incident neașteptat. Mai exact, în timpul zborului, un Spirit Airlines, care se deplasa de la Fort Lauderdale la Boston, a intrat pe o traiectorie destul de apropiată de aeronava prezidențială, potrivit BBC.

Apropierea s-a produs în timp ce aeronava președintelui american zbura deasupra orașului New York. Controlorii de trafic au observat imediat ce se întâmplă și au emis ordine repetate către piloți pentru a modifica direcția.

„Spirit 1300, virați 20 de grade la dreapta. Spirit 1300, virați 20 de grade la dreapta acum”/ „Lăsați iPad-ul!”/ „Atenție! Spirit 1300, trafic pe aripa stângă la șase sau opt mile, un 747. Sunt sigur că vedeți despre cine este vorba… Fiți cu ochii pe el, e alb și albastru (n.r. culorile aeronavei prezidențiale)”, au transmis controlorii de trafic, potrivit înregistrărilor radio.

Piloții aeronavei comerciale au recepționat instrucțiunile, însă răspunsurile lor nu au putut fi ascultate cu claritate din cauza bruiajelor. În cele din urmă, cele două avioane au trecut la o distanță de aproximativ 8 până la 11 mile una de cealaltă, potrivit site-ul de monitorizare Flightradar24.

Conform autorităților din cadrul aviației, primele investigații au arătat că a fost menținută separarea necesară între cele două avioane. Ulterior, reprezentanții Spirit Airlines au transmis că zborul lor a respectat toate procedurile și a aterizat în siguranță la destinație.

