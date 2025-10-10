“Gașca din Primăverii” a revenit în forță! Jean Maurer a făcut primul pas, iar Serghei Mizil l-a primit cum numai el ştie: „Ne-am luat în brațe și ne-am sărutat pe gură”

Serghei Mizil și Jean Maurer au îngropat securea războiului, după ani întregi în care nu și-au vorbit și au aruncat cuvinte grele. Acum, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, cei doi prieteni ne-au povestit cum a decurs împăcarea și cine a făcut primul pas. O reconciliere istorică, am putea spune, iar noi le-am luat pulsul, la cald. Se spune că prietenia adevărată rupe orice barieră a timpului și nu dispare niciodată, indiferent de disensiunile care apar, iar asta ne-au demonstrat și protagoniștii noștri de astăzi. În stilul lor caracteristic, plin de umor și ironie fină, ne-au spus care a fost, de fapt, mărul discordiei, dar și ce au făcut prima dată după ce s-au revăzut. Detaliile sunt de-a dreptul savuroase! Declarațiile spumoase ale celor doi, pe care îi leagă o amiciție de jumătate de secol, le puteți citi în rândurile care vor curge mai jos.

Despre Serghei Mizil și Jean Maurer s-au spus multe, vrute și nevrute. Au fost ca frații, și chiar au locuit în aceeași curte la un moment dat, la Snagov. „Gașca nebună din Primăverii”, așa cum erau numiți, cei doi erau cei mai buni prieteni ai lui Nicu Ceaușescu, însă dintr-o neînțelegere, lucrurile s-au destrămat. Dar nu vom intra aici prea mult în detalii, pentru că povestea e stufoasă, și ne abatem de la subiectul central.

Situația tensionată a durat ani de zile, asta până în momentul în care Jean Maurer a fost cel care și-a luat inima în dinți, de curând, și a făcut primul pas către prietenul său de suflet. Și bine a făcut, pentru că Serghei l-a primit cu brațele deschise…la propriu!

Serghei Mizil și Jean Maurer s-au împăcat, după ani întregi în care nu și-au vorbit

Cum poți aborda pe cineva care ți-a fost ca un frate, însă lanțul prieteniei s-a rupt de o sumedenie de ani? Fiul premierului Ion Gheorghe Maurer a găsit soluția perfectă pentru a ajunge, din nou, la inima bunul său prieten. O scrisoare i-a înlesnit calea și l-a făcut pe Serghei Mizil să renunțe la animozitățile care i-au ținut la distanță atâta timp. Ce s-a întâmplat, de fapt, și de ce s-au certat? Ne spune chiar fostul concurent de la Asia Express.

Noi nu am avut multe de împărțit, rele, dar acum, la bătrânețe, trebuia să ne împăcăm. Jean a făcut primul pas, mi-a scris o scrisoare, în care mi-a explicat unele lucruri, mi-am dat seama că are dreptate, și ne-am împăcat. Nu a existat un scandal mare între noi, oricum, nu ne-am luat casele, femeile, ne-am luat pe prostii, mai mult. Noi ne-am mai aruncat vorbe grele, că așa suntem noi. Stăteam la Snagov, aveam o vilă unul, o vilă altul, iar el, când a plecat, nu și-a luat ‘La revedere’ de la mine, pe mine m-a deranjat, a fost o prostie. El a zis ce a zis, eu sunt rău de gură. Gata, ne-am zis ce am avut de zis și aia e, a declarat Serghei Mizil pentru CANCAN.RO.

Dar nu doar Serghei și-a exprimat punctul de vedere referitor la gâlceava lor. Și Jean Maurer ne-a dat detalii amuzante despre revederea epică. I-am prins împreună, la un pahar de vorbă, în timp ce depănau amintiri presărate cu regretele anilor în care nu și-au vorbit. Au multe de recuperat, ce-i drept, și multe de povestit.

Când ne-am văzut, ne-am luat în brațe și ne-am sărutat pe gură. Și ne-am hârjonit puțin. Eu am fost cel care a inițiat împăcarea, pentru că sunt prea bătrân și suntem prea bătrâni ca să mai avem timp să ne împăcăm. Din orgolii, din greșeala mea, am ajuns să ne certăm. El nu și-a cerut scuze, că nu-și cere scuze niciodată, că mă enervează, cu clăbuci mă enervează (n.red râde). Dar îl iubesc cum l-am iubit 50 de ani. E jumate de secol de prietenie, tot prietenul meu e, tot iubitul meu e. Nu mai dezgropăm nimic, noi ne pregătim acum să ne îngropăm (n.red râde). De acum înainte nu mai are ce să se mai întâmple, a spus Jean Maurer pentru CANCAN.RO.

CITEȘTE ȘI: Cum s-a îmbogățit Serghei Mizil în comunism. Din ce „combinații” făcea bani, pe vremea lui Ceaușescu, concurentul Asia Express 2025

NU RATA: Serghei Mizil s-a dezbrăcat în direct! Reacţia fabuloasă a lui Dan Diaconescu: „Momentul de aur al televiziunii”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.