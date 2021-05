Gata, a dat cărțile pe față! Este sau nu Jador împreună cu Georgiana? „Nu e vreo frumusețe, nu are nici silicoane, nici botox”

De la o vreme se vorbește din ce în ce mai mult despre Jador și Georgiana, femeia despre care artistul spune că rămâne cea mai importantă pentru el, dar și marea lui iubire.

Pentru că au existat numeroase speculații în ultimul timp legate de viața lui amoroasă, Jador a vorbit la Xtra Night Show despre el și Georgiana. Artistul a spus că o iubește enorm și că pentru el rămâne cea mai importantă femeie din viața lui, însă gelozia Georgianei este singurul lucru ce îi împiedică pe cei doi să fie împreună.

„Femeia aia este și va fi dragostea vieții mele. Nu suntem împreună. Este cea mai importantă femeie pentru mine. Nu e vreo frumusețe, este o fată drăguță, pe placul meu, dar nu ar enici silicoane, nici botox, dar așa o iubesc eu, așa cum e ea. Nu știu de ce, ne știm de când eram micuți. Am și lucrat împreună, am fost și colegi de facultate. Este o poveste lungă, și frumoasă, doi adolescenți care s-au iubit”, a declarat cântărețul la Xtra Night Show.

Jador, despre Georgiana: „Nu e vreo frumusețe”

Despre femeia pe care susține că o iubește, Jador a mărturisit că aceasta nu este vreo frumusețe și că este o femeie plăcută, dar fără artificii estetice. De asemenea, faimosul a mai vorbit despre faptul că a încercat să fie un bărbat cuminte și fidel, însă Georgiana a continuat să fie geloasă.

„Gelozia ei nu ne lasă să fim împreună. Când apari la televizor, fetele sar pe tine, pe ele le interesează că apar la televizor, nici dacă am bani sau dacă sunt băiat bun sau nu. Există și femei care iubesc bărbatul pentru caracter, nu toate se uită doar după bani. Eu am încercat să fiu foarte cuminte. Îmi scriu multe fete pe Instagram, dar nu am răspuns nimănui. Am încercat să am ceva serios cu ea, dar e geloasă. Era geloasă și înainte, dar nu chiar așa”, a mai spus Jador.