Geanina Ilieş n-a vrut să mai audă de căsătorie, deşi a fost cerută! La 15 ani de la divorţ, vedeta Antena Stars explică motivul: „În timp mi-am dat seama că…”

De: Andreea Archip 12/08/2025 | 16:02
Geanina Ilieș recunoaște că nu i-a fost ușor să treacă printr-o despărțire, fiind o mamă tânără și cu un copil mic. Vedeta TV și omul de afaceri Irinel Varga au divorțat în 2010. În timp ce fostul soț și-a refăcut viața și a devenit din nou tată, Geanina Ilieș ne-a povestit că Patrick a devenit centrul universului ei, iar legătura mama – fiu este una specială, chiar dacă tânărul se va muta din toamnă în Spania, unde va începe facultatea. În exclusivitate pentru CANCAN, prezentatoarea Știrilor Antena Stars a vorbit despre cum s-a ambiționat să demonstreze că nu este doar o femeie frumoasă, dar și de ce nu a mai făcut pasul spre oficializare, deși a fost cerută în căsătorie.

Geanina Ilieș a devenit, pentru prima oară, mamă la 21 de ani. La 40 de ani, vedeta Antenei Stars este mândră de fiul ei, student în Spania la Business Management. Deși inițial își dorea ca Patrick să locuiască în cămin, lucrurile s-au schimbat și tânărul va sta într-un apartament închiriat.

Geanina Ilieș: „Faptul că am devenit mamă mai tânără cred că m-a responsabilizat foarte mult”

 CANCAN.RO: Frumusețea ți-a adus avantaje sau dimpotrivă te-ai luptat cu anumite prejudecăți.

Geanina Ilieș: Ca să nu mă lupt cu anumite prejudecăți, m-a ambiționat frumusețea mea. Mi-a fost puțin greu. La început mi-a plăcut. Ce drăguț! Toată lumea îmi spune că sunt drăguță și apoi m-am gândit că ar trebui să demonstrez mai mult de atât, pentru că deja toată lumea îmi spunea: “Vai, dar ce frumoasă ești! Uau, ce frumoasă ești!“. Da, dar pot mai mult de atât. Și m-a ambiționat foarte tare.

Și să știi că m-a ajutat foarte mult chestia asta. Cred că am și educația primită de la părinți și faptul că am devenit mamă mai tânără cred că m-a responsabilizat foarte mult. Și toate la un loc coroborate iată-mă astăzi: o mămică împlinită, fericită, îi pleacă băiatul la facultate, sunt emoționată. Mai avem puțin și gata: ne luăm zborul! Mai mult el, eu mă întorc. Și trebuie să-l duc la Barcelona, să-l instalez acolo.

La 15 ani de la divorț, Geanina Ilieș explică de ce nu s-a mai recăsătorit

Geanina Ilieș: „Când o să vină acela care trebuie, sunt sigură că o să simt și o să accept, că de întrebat am fost întrebată”

CANCAN.RO: Ai vorbit recent despre o perioadă grea din viața ta și mă refer la divorțul de tatăl lui Patrick. După acest episod, nu te-ai mai recăsătorit și aș vrea să știu dacă a fost o măsură de autoprotecție, să nu mai suferi, să treci din nou printr-o altă procedură de genul ăsta.

Geanina Ilieș: Cred că a fost și un soi de frică la început, psihologic vorbind m-am protejat mai mult pe mine. Dar în schimb, cu timpul noi, femeile, devenim mai cerebrale, nu neapărat pretențioase, cât analizăm. Suntem foarte analitice și nu mă mai impresiona atât de mult chestia asta, dar în timp mi-am dat seama că e destul de importantă. Însă n-am mai făcut acest pas pentru că nu am mai simțit.

Și când o să vină acela care trebuie, sunt sigură că o să simt și o să accept, că de întrebat am fost întrebată. Da, contează foarte mult ceea ce simte o femeie, totodată și un bărbat, dar femeia simte exact dacă e ceea ce trebuie sau nu. Eu am stat mai mult cu copilul meu, adică n-am stat împreună cu partenerul meu. Nu știu, poate și ăsta a fost un motiv, dar eu m-am simțit foarte bine așa, pentru mine prioritar era copilul.

O femeie normală așa ar fi procedat și nu am simțit un disconfort sau poate un lucru care să-mi dăuneze, pentru că un bărbat când te iubește, te iubește cu totul și de asta spun, cel care o să fie, el va fi, care merită!

Geanina Ilieș: „Patrick a ales să stea într-un apartament”

CANCAN.RO: Urmează să plecați în Spania. Cât timp veți petrece acolo?

Geanina Ilieș: Da, cam o săptămână. Va fi și ultima mea vacanță. O să plec cu el, o să-l instalez, o să facem cumpărături, o să-i aranjez apartamentul și de pe data de 3 septembrie o să înceapă facultatea. Abia aștept!

Geanina Ilieș va petrece o săptămână la Barcelona împreună cu fiul ei, Patrick

CANCAN.RO: Deci, până la urmă, nu mai stă în cămin.

Geanina Ilieș: A ales să stea într-un apartament. Bine, nici nu mai erau foarte multe locuri și atunci noi am zis ca să nu riscăm, hai să căutăm un apartament, pentru că prețul era același, adică nu era o mare diferență. Sunt convinsă că noi avem o generație de copii extraordinară și ce mi-a plăcut la Patrick când mi-a zis: “Mă duc să studiez afară, dar vin acasă să fac business!” Adică își iubește foarte mult țara și încă mai există o speranță că ne întoarcem la rădăcini.

