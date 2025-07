Geanina Ilieș și-a făcut planul, dar fiul e categoric: începe treaba la Barcelona! ”Nu trebuie în fiecare săptămână…”

A început numărătoarea inversă pentru Geanina Ilieș. Admis la o facultate din apropiere de Barcelona, fiul prezentatoarei de la Antena Stars va începe din toamnă un nou capitol: viața de student în Spania. Deși inițial, mama lui a crezut că totul este o glumă, iată că Patrick va studia Business Management și are planuri mari. Geanina Ilieș se bucură pentru reușitele lui, însă schimbarea nu va fi deloc ușoară pentru ea. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, vedeta TV ne-a detaliat planul legat de adaptarea fiului ei acolo. Surpriză: Patrick nu vrea vizite chiar…săptămânale.

Prezentă marți seară la Afi Cotroceni unde a vizionat în avanpremieră Filmul F1, Geanina Ilieș ne-a vorbit despre planurile de vacanță, dar și instalarea lui Patrick în Spania. Ea a vizitat deja campusul universitar și facultatea, mai ales că va fi locul unde fiul ei va petrece cel mai mult timp în următorii ani. Urmează să se hotărască dacă Patrick va locui la cămin sau îi va închiria un apartament. În orice caz, de shopping se va ocupa personal, astfel încât Patrick să aibă tot confortul în deplasare.

Geanina Ilieș: “Consideră-te un copil norocos, pentru că avem posibilitatea asta să te susținem și să mergi afară să studiezi”

CANCAN.RO: Urmează peste puțin timp o schimbare majoră în viața ta. Îți pleacă băiatul la facultate în Barcelona.

Geanina Ilieș: E un moment în care el o să înceapă, de fapt, o transformare a lui, un nou început, o viață nouă: viața de student. Și în prima fază eu am crezut că glumește când mi-a zis: “Mama, eu o să studiez afară!” Asta se întâmpla prin clasa a IX-a – a X-a. Și apoi când l-am văzut că a început să se implice și să învețe mai mult la matematică, la engleză și să se pregătească pentru SAT, chiar mi-am dat seama că e super serios băiatul meu. Și am început să-l susțin.

Geanina Ilieș: „Mi-ar conveni să stea în campus, în cămin, pentru că este foarte aproape de facultate”

CANCAN.RO: Ai fost să vezi facultatea, campusul?

Geanina Ilieș: Da, îmi venea să rămân și eu acolo. Mi se pare formidabil că ei au această șansă de a studia afară. Asta i-am spus și eu: consideră-te un copil norocos, pentru că avem posibilitatea asta să te susținem și să mergi afară să studiezi. Să profiți de șansa asta, pentru că e un lucru minunat!

Și îmi place că a știut de mic ce vrea să facă și asta m-a surprins foarte tare. Cred că a contat foarte mult comunicarea dintre noi doi și faptul că l-am susținut și am fost aproape de el.

Bine, noi am și crescut împreună, relația noastră a fost și foarte apropiată. Am știut și când să-i fiu mamă și când să-i fiu prietenă și când să-l cert și când să-l iubesc. Bine, eu îl iubesc toată ziua, dar el nu a profitat de faptul că sunt o mamă bună și permisivă. Ba din contra a închegat așa o relație super puternică și am format o echipă împreună.

Mi-ar conveni să stea în campus, în cămin, pentru că este foarte aproape de facultate, dar are și opțiunea de a sta într-un apartament cu un coleg și să vedem până la urmă ce alege. Ar fi bine să stea în cămin, să fie mai aproape de facultate.

Geanina Ilieș: “O să mergem apoi la Barcelona o săptămână să-l instalez”

CANCAN.RO: Vei face cam săptămânal naveta?

Geanina Ilieș: Mi-aș dori, dar nu cred. Mi-a și zis: “Mama, nu, cu vizitele lasă-le mai ușor așa! Nu trebuie neapărat să vii în fiecare săptămână”. Acum eu am încredere în el, îți dai seama că există telefonul, vorbim pe FaceTime, comunicăm. Noi oricum ne auzim toată ziua, numai că acum e o diferență: nu mai stăm toată ziua împreună. El o să fie plecat…la distanță.

CANCAN.RO: Ce planuri aveți pentru vara asta?

Geanina Ilieș: Mergem în vacanță în Grecia cu niște prieteni foarte apropiați și apoi cred că o să mai facem o mică vacanță, tot în Grecia, că avem o nuntă. Și o să mergem apoi la Barcelona o săptămână să-l instalez.

Practic pentru mine va fi o vacanță cu cumpărături, îți dai seama: perne, păturici și alte lucruri de care o să aibă el nevoie. Și să vedem ce mai are nevoie și o să fiu acolo prezentă în viața lui. Apoi plec, mă întorc acasă, la jurnal.

Geanina Ilieș: “S-a implicat în afacerile mele”

CANCAN.RO: Ce va studia?

Geanina Ilieș: Business Management, practic va fi în Sant Cugat, adică aproape de Barcelona, cam la 20 de kilometri și asta e bine, adică să nu-l fure mirajul. Dar e destul de mare să plece în weekend-uri, plus de asta că el e mare fan FC Barcelona și a nimerit-o perfect.

Cred că și ăsta a fost motivul, dar i-a plăcut și profilul facultății și o să fie bine pentru el. Sunt convinsă că o să fie ceva frumos și o să ajungă un bărbat exact așa cum își dorește el și probabil cum am încercat eu să-l educ: cu foarte mult bun simț și cu respect față de toată lumea, mai ales față de femei.

CANCAN.RO: Se va în țară, îl iei ca partener în afaceri?

Geanina Ilieș: Eu l-am întrebat deja, el s-a implicat în afacerile mele și tot timpul își dădea cu părerea. Mi-am dat seama că el chiar are flerul ăsta de a organiza lucrurile și mi-a plăcut foarte mult. Dar orice ar fi, el a zis: “Mă duc să studiez afară, vin cu un bagaj plin de informații, mi-ar plăcea să fac un business în țară”. Și asta mi-a plăcut.

