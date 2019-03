George Buhnici și-a cumpărat Tesla Model 3 din Germania. Cât a dat, de fapt, pe mașină vedeta Pro TV

După ce și-a construit o casă ultratehnologizată, George Buhnici și-a cumpărat acum și o mașină la fel de inteligentă! Vedeta Pro Tv a ales un model de Tesla foarte râvnit, nou-nouț, pentru care a plătit o mică avere.

Prezentatorul emisiunii ”iLike IT” locuiește de câtva timp într-o casă inteligentă, dotată cu tot felul de gadgeturi, iar acum și-a cumpărat din Germania și un autovehicul pe măsură, Tesla Model 3, nou, care se poate achiziționa cu minim 52.000 de euro.

”Mă strofoc de câteva zile ca să spun acest lucru și nu există altă cale decât direct: Mi-am luat Tesla! Un Model 3 mai precis, cu unele dintre cele mai bune dotări. Am promis, mi-am promis și i-am promis și Lorenei că singura mașină pe care o voi cumpăra de acum încolo va fi una electrică. Momentan nu cred că aveam o opțiune mai bună și m-am orientat către cei care au inovat acest segment. Mai durează ceva până apar pe piață și ceilalți producători cu un produs finit și nu doar unul pe care apuc să îl conduc câteva ore dar care nu este disponibil decât peste un an. Și probabil mult prea scump pentru ce am nevoie. Așadar, aceasta este povestea noului BuhniciMobil, o Tesla Model 3 pe care am condus-o deja peste 1000 de kilometri. Doar nu credeați că am cumpărat-o de la noi”, a declarat Buhnici în vlogul său.

Cum arată casa lui Buhnici

George Buhnici şi-a dorit o casă smart (controlabilă de la distanţă şi cu inovaţii de ultimă oră), eficientă energetic (fără facturi lunare), sigură (structură din lemn), confortabilă (temperatură, umiditate, nivel de oxigen, iluminat natural – optime) şi automatizată, scrie magazinuldecase.ro.

Toată casa e automatizată şi poate fi controlată de pe telefon: lumini, aparate electrocasnice, ventilaţie, instalaţii electrice. Cinci senzori meteo monitorizează temperatura, umiditatea şi dioxidul de carbon. Casa e înţesată cu instalaţii high-tech: oglinzile de la baie se conectează cu muzica de la telefon. Rulourile se coboară şi se ridică în funcţie de poziţia soarelui, iar la intrare e un cititor de amprente. Mobila din bucătărie e dotată cu senzori, astfel încât, dacă o atingi, aceasta se iluminează.