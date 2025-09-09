George Restivan, primele declarații despre cununia cu Adriana Bahmuțeanu: „Rămâne în picioare planul”

După decesul lui Silviu Prigoană, Adriana Bahmuțeanu și George Restivan au decis să o ia pe drumuri diferite, însă acum au revenit la sentimente mai bune. Mai mult decât atât, cei doi urmează să se căsătorească. Nunta este deja programată, iar bărbatul a mărturisit că totul va decurge conform planului, în ciuda faptului că mama jurnalistei s-a stins din viață. Vezi, în articol, ce a declarat partenerul vedetei!

Luni, 8 septembrie 2025, Petruța Toma, mama Adrianei Bahmuțeanu, s-a stins din viață. La finalul lunii iulie, aceasta suferise un accident vascular cerebral. Starea femeii a fost considerată gravă încă de la început, iar echipele medicale au decis transportul ei de urgență la Spitalul Fundeni din Capitală, unde a fost internată pe secția de neurologie. La scurt timp după deces, partenerul jurnalistei a oferit o serie de declarații.

Ce a transmis George Restivan, partenerul Adrianei Bahmuțeanu

George Restivan a făcut o serie de declarații după moartea Petruței Toma. Bărbatul se află încă în America, dar urmează să ajungă în România în următoarele zile. Acesta a mărturisit că întreaga familie se pregătea pentru nunta lui cu jurnalista.

Partenerul Adrianei Bahmuțeanu a mai transmis că, pe 2 octombrie 2025, este programată cununia civilă, după care urmează și cea religioasă. Deși jurnalista trece prin momente grele, cei doi nu vor amâna evenimentul.

George Restivan a mai ținut să precizeze că va fi un scaun liber la nuntă, pe care ar fi trebuit să stea mama Adrianei Bahmuțeanu. De asemenea, bărbatul își dorește să țină un moment de reculegere în memoria Petruței Toma.

„Rămâne în picioare planul, asta nu se schimbă. Am vorbit și înainte de toate astea, vreau să țin o secundă de reculegere pentru mama Petruța. Știu că ești alături de noi, știu că te bucuri și pentru mine și Adriana. Vei avea locul tău la nuntă, când o vom face. Avem biletele cumpărate, vin cu mama și cu băiatul, luni ajungeam, s-a întâmplat prea din scurt, nu aveam cum ajunge (…) Am stabilit niște detalii cu Adriana (…) Facem cununia civilă pe 2 octombrie, aia nu se schimbă și avem biletele cumpărate. Facem și nunta (…) Soacra a murit de supărare, nu a apucat să își vadă nepoții (…) Mă doare foarte mult pentru Adriana”, a declarat George Restivan, la Un Show Păcătos.

