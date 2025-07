George Restivan rupe tăcerea! Adevăratul motiv pentru care s-a despărțit de Adriana Bahmuțeanu: ”Refuz, mai bine stau singur!”

În vara anului trecut, George Restivan și Adriana Bahmuțeanu luau pe toată lumea prin surprindere și își anunțau despărțirea. Deși relația lor părea perfectă, cei doi au decis să meargă pe drumuri separate. Despre motivele despărțirii nu au vrut să vorbească prea mult la acel moment, însă acum George Restivan a făcut dezvăluiri surprinzătoare. Se pare că relația ar fi fost stricată chiar de către prietenele Adrianei Bahmuțeanu.

La șase luni de le plecarea sa din România, George Restivan a decis să rupă tăcerea și a dat în vileag care au fost adevăratele motive ale despărțirii. Bărbatul o consideră în continuare pe brunetă femeia vieții lui, însă este sigur că povestea lor nu ar mai putea continua.

„Adriana este femeia vieții mele. Ea mi-a dat mie o iluzie, eu am crezut că mă iubește, dar nu înțeleg cum o iubire poate să se consume (n.r. așa cum a declarat Adriana Bahmuțeanu în urmă cu puțin timp), sau altceva, să spună că oceanul este de vină, că eu sunt acolo, ea în România(…). Lumea trebuie să învețe că atunci când lași influențele de afară, negative, să îți intre în relație, ca o picătură chinezească, această picătură chinezească va ajunge să îți canibalizeze relația”, a spus George Restivan, în cadrul emisiunii „Online Story by Cornelia Ionescu”.

(CITEȘTE ȘI: ADRIANA BAHMUȚEANU ȘI-AR PUTEA LUA COPIII ACASĂ! VEȘTI PROASTE PENTRU FIII LUI PRIGOANĂ: „ESTE POSIBIL ASTA ȘI VĂ SPUN DE CE”)

Pentru relația cu Adriana Bahmuțeanu, George Restivan a făcut sacrificii mari. Acesta a renunțat la viața sa din America, s-a mutat în România, toate astea în numele iubirii ce i-o purta. Însă, se pare că sentimentele brunetei nu au fost la fel de puternice, iar aceasta și-a lăsat prietenii și apropiații să intervină în relație. Din cauza lor s-ar fi rupt tot.

„Mie, într-un fel, Adriana mi-a dat impresia că mă iubește cu adevărat. Eu așa am crezut! Că acum, încep să mă conving că poate nu-i așa cum am crezut eu și mi-a dat o iluzie este altceva. Însă, eu nu mai pot să mă întorc să am o relație, ar însemna să mă întorc să am o relație cu adversarele ei, de fapt, prietenele ei, așa zișii colegi. Ar însemna să intru direct în relație cu ei, și eu refuz, mai bine stau singur. Cum să mă întorc eu acolo, când mă gândesc că în momentul în care aș reveni, trebuie să stau de șase pentru relația mea.

Să înțeleagă lumea, eu nu am plecat apoi din România că nu m-am obișnuit, că nu mi-ar fi plăcut. Greșit. Mie mi-a plăcut foarte mult România, pe Blake îl iubea lumea. Noi nu am venit ca să plecăm, dar în momentul în care în care sfera de influență îți canibalizează relația și se ajunge până în momentul ăla în care când partenera mea, iubirea mea, ajunge să îmi fie mie adversar, atunci trebuie să știi când să te dai înapoi ”, a mai declarat George Restivan.