George Simion, primele declarații după acuzațiile lui Gigi Becali: ”N-a fost prietenul meu! Am fost păcălit!”

George Simion sare la atac în urma declarațiilor făcute de Gigi Becali. Liderul AUR i-a răspuns dur latifundiarului din Pipera și a explicat ce s-a întâmplat, de fapt, între ei. Mai mult decât atât, fostul candidat la prezidențiale l-a acuzat pe patronul FCSB că este fățarnic și că își dorea să îl implice în ilegalități. Află, în articol, toate detaliile!

După ce George Simion a pierdut alegerile prezidențiale în fața lui Nicușor Dan, Gigi Becali a făcut o serie de acuzații acide la adresa fostului său coleg de partid. Patronul FCSB l-a condamnat pentru ultimele sale declarații și a susținut că instigă. Mai mult decât atât, latifundiarul din Pipera a mărturisit că postul de deputat l-a costat 700.000. Ei bine, acum liderul AUR a reacționat, dând răspunsuri dure.

Declarațiile lui Gigi Becali l-au enervat la culme pe George Simion și a reacționat dur. Liderul AUR a susținut că latifundiarul din Pipera l-a păcălit și l-a acuzat că este fățarnic. Mai mult decât atât, el a mărturisit că patronul FCSB i-a propus să îl ajute cu probleme ilegale.

De asemena, George Simion a declarat că Gigi Becali nu a fost niciodată prietenul său, iar după alegerile prezidențiale a dat timpul înapoi și a descoperit mai multe legături pe care nu le-a luat în seamă la acea vreme.

„La ora 1 noaptea ne-am trezit în birou. Sunt mulți martori. Acum se face de râs. A venit în fața noastră să spună cum el m-a votat, cum și-a pus toți călugării să mă voteze. Fățarnic. Nu știam cum să plec. Eu deja discutasem cu domnul Georgescu și știa domnul Georgescu ce și cum. În stilul caracteristic a venit să spună niște chestiuni. Repet, sunt colegi de-ai mei, erau vreo 10 persoane de față. Inclusiv s-a denunțat public cum se gândea el să facă șmecherii cu mine, chestiuni penale, odată ce eu voi ajunge președinte. Ne-a povestit cum el își imagina că o să fac diferite chestiuni, șmecherii, așa a spus domnia sa.

Îmi pare rău de domnia asta. Domnul Becali n-a fost prietenul meu. Am fost păcălit. Dumnealui nu spunea niciodată că el vrea să candideze. El spunea: ‘Uite, să știi că, totuși, m-ar interesa ceva, am pe fata mea în Anglia’, încerca să vină cu tot felul de chestiuni, cum a venit de fapt și în timpul inundaților. Am dat filmul înapoi în aceste două zile și s-au legat multe. În momentul în care noi eram în bătălie, anul trecut în bătălie electorală, el făcea niște afirmații total neadevărate”, a declarat George Simion în emisiunea Ancăi Alexandrescu, de la Realitatea Plus.