Georgiana din Iași a dispărut, la scurt timp după ce toți copiii i-au fost luați de stat. Nu se mai știe nimic de ea

Situație disperată într-o familie din Iași. Georgiana Bălan este de negăsit de o săptămână după ce statul i-a luat în plasament cei 5 copii ai săi. Familia tinerei se gândește la ce e mai rău, mai ales că aceasta ar fi amenințat că se spânzură.

Dispariție misterioasă în comuna Holboca din județul Iași. Georgiana Bălan a plecat de acasă în urmă cu 7 zile, atunci când cei 5 copii ai ei au fost preluați în grija statului. Pe motiv că nu ar fi avut grijă de cei mici, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului (DGASPC) din Iași au decis să îi ia copiii și să îi trimită într-un centru de plasament.

Georgiana, mama a 5 copii, a dispărut fără urmă

Cumnata Georgianei susține că Protecția Copilului i-a luat copii din cauza unei vecine, cea care a reclamat că mama micuților și-ar îngrijit corespunzător pruncii. Rudele femeii sunt disperate și au cerut ajutorul autorităților – declarând dispariția. În ciuda sesizării vecinei care a sunat la DGASPC, vecinii sar în apărarea mamei și susțin că familia ei ducea un trai modest și că Georgiana făcea eforturi ca să pună o pâine pe masă, muncind cu ziua ca sa își întrețină cei 5 copii.

„Are 5 copii, stătea în curte cu noi, aici, în spate. Copiii au fost luați de stat joi sau vineri, acum o săptămână, din cauza unei vecine. Din seara aceea, ea nu mai este de găsit. A plecat, nimeni nu știe unde. S-a supărat foarte tare. Am declarat dispariția și la poliție.

Se aud zvonuri că s-ar fi spânzurat, dar nu credem, deoarece poliția ne-ar fi anunțat că au găsit-o moartă. Doar fata cea mare a rămas în grija statului, doi dintre copii am înțeles că au fost luați de o soră de-a noastră, iar ceilalți, de altă rudă. Ea are încă Facebook, dar nu se mai conectează, nu putem lua legătura cu ea”, a declarat Florentina David, cumnata Georgianei Bălan.

Primarul comunei Holboca susține că în momentul în care cei 5 copii au fost preluați de Protecția Copilului, femeia a amenințat în repetate rânduri că se va sinucide, însă nu a făcut-o.

„Copiii ei au fost preluați de cei de la Protecția Copilului, au fost igienizați, iar mama lor a amenințat că o să se spânzure, dar nu s-a spânzurat”, a declarat Neculai Pamfil, primarul comunei Holboca, pentru bzi.ro

