La ce oră ar trebui să ne trezim, potrivit medicului Vlad Ciurea! Cum ne influențează somnul sănătatea

Ritmul alert al vieții moderne ne face, de multe ori, să ignorăm cel mai simplu și important obicei pentru sănătate: somnul. Iar acum, profesorul Vlad Ciurea, unul dintre cei mai respectați medici neurochirurgi din România, trage un semnal de alarmă. Într-o intervenție recentă, specialistul a vorbit despre impactul major pe care somnul îl are asupra funcționării creierului și a întregului organism și a dezvăluit la ce oră ar fi bine să ne începem ziua.

Tot mai mulți români ajung să sufere din cauza oboselii cronice, a stresului și a lipsei de odihnă. Iar potrivit doctorului Ciurea, aceste probleme pot fi prevenite cu un program de somn bine stabilit și respectarea ritmului natural al corpului. Chiar dacă nu este ușor, mai ales pentru cei cu un stil de viață solicitant, revenirea la un program echilibrat ar putea aduce beneficii uriașe.

Profesorul Vlad Ciurea a explicat clar că somnul nu este doar o necesitate fiziologică, ci și un proces vital pentru regenerarea creierului. Mai mult decât atât, în timpul somnului, celula nervoasă se regenerează, iar creierul procesează informațiile învățate peste zi.

Cât despre ora ideală de trezire, specialistul ne încurajează să ne sincronizăm cu natura și spune că trezitul de dimineață are efecte surprinzătoare. Specialistul sune că este indicat să se te trezim cât mai de dimineață, iar cei care pot trebuie să știe că ora ideală de a te ridica din pat este 5 dimineața.

„Jur că azi de dimineață m-am trezit la ora 5:00, vă rog să mă credeți. Nici nu știți ce fericit am fost. Am deschis geamul, mi-am făcut niște treburi. Am reușit să mănânc și eu micul dejun în liniște. Am dat drumul la muzică…”, a mai spus Vlad Ciurea.