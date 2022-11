Gerard Pique, încă o lovitură sub centură! Shakira pleacă din Spania cu băieții pe care îi are cu fostul fotbalist al Barcelonei | GALERIE FOTO

Gerard Pique nu trece deloc prin momente fericite. În weekend s-a retras din fotbal, jucând ultimul meci pentru Barcelona, iar acum Shakira, ex-partenera lui, a anunțat că va părăsi Spania împreună cu băieții pe care îi are cu fostul jucător.

Shakira și Gerard Pique au anunțat pe data de 4 iunie, prin intermediul unui comunicat de presă, că au luat decizia de a divorța, după 12 ani de relație. Fostul fotbalist nu va sta departe doar de gazon în perioada următoare, ci și de copiii lui, după ce cântăreața a decis să se mute la Miami, după negocieri dure.

„Vrem să comunicăm că am semnat un acord care garantează bună starea copiilor noștri și care se va ratifica în instanță, ca parte a unei proceduri formale. Singurul nostru obiectiv este să le oferim cea mai mare siguranță și protecție și avem încredere că le va fi respectată intimitatea. Vă mulțumim pentru interesul arătat și sperăm că băieții își pot continua viețile cu intimitatea de care au nevoie, într-un mediu liniștit și sigur„, se arată în comunicat publicat de El Mundo Deportivo.

Shakira și Gerard Pique au împreună doi copii, Milan și Sasha. Artista se va muta cu micuții la Miami, având acordul fostului fotbalist.

Shakira, după despărțirea de Pique: „E greu! Nu există loc unde să mă pot ascunde”

Zilele trecute, Shakira a precizat că nu are deloc liniște din cauza presei, în special a paparazzilor, care ar urmări-o la fiecare pas.

„Este foarte greu să vorbesc despre asta, mai ales că este prima dată. Am tăcut și am încercat să procesez totul. Nu a fost dificil numai pentru mine, ci și pentru copiii mei. Incredibil de dificil. Am paparazzi în fața casei mele 24/7. Și nu există loc unde să mă pot ascunde de ei, decât în ​​propria mea casă. Nu putem face o plimbare în parc ca o familie normală sau să mergem să luăm înghețată sau să facem vreo activitate fără să ne urmărească. Deci e greu. Am încercat să ascund situația în fața copiilor mei. Încerc să-i protejez, pentru că asta este prioritatea mea în viață. Dar apoi, la școală, aud lucruri de la prietenii lor sau dau de știri neplăcute pe internet„, a spus Shakira.