Gest rar de onestitate, final amar. Ce a primit un bărbat după ce a returnat 23.000 €

De: Elisa Tîrgovățu 24/03/2026 | 10:37
Sursa foto: Pixabay

Un muncitor din Argentina, pe numele său Mauricio Abdelnur, a descoperit pe stradă un plic deteriorat care conținea cecuri în valoare totală de 37 de milioane de pesos, adică aproximativ 23.000 de euro. După ce a identificat proprietarul și i-a returnat banii, bărbatul a rămas profund dezamăgit.

Gestul său a atras atenția localnicilor și a fost remarcat de mass-media, iar Mauricio a devenit subiectul mai multor articole și reportaje despre integritate și corectitudine.

Motivul pentru care finalul a fost complet neașteptat

„Am plecat de la serviciu la 6:00 dimineața și m-am dus acasă, în cartierul Lamadrid. Am găsit un plic mare, ușor rupt, iar înăuntru erau cecuri în valoare de 37 de milioane de pesos (aproximativ 23.000 de euro)”, a explicat Mauricio, conform publicației franceze Ouest France.

După ce a ajuns acasă, bărbatul a împărtășit cu fiul său descoperirea pe care a făcut-o. Tânărul a fost cel care i-a sugerat tatălui său să returneze suma pe care a găsit-o.

Hotărât să acționeze corect, Mauricio a pornit în căutarea proprietarului banilor. Folosindu-se de inteligența artificială, a reușit să identifice emitentul cecurilor: o companie agricolă din San Luis. Ulterior, el a stabilit o întâlnire în cartierul Los Boulevares din Córdoba pentru a preda cecurile și a încheia întreaga situație în mod responsabil.

„Am fotografiat fiecare cec și am contactat compania telefonic. De siguranță, am trimis și pozele. Imaginați-vă că aș fi returnat cei 37 de milioane de pesos și apoi aș fi fost acuzat că i-am pierdut. Aș fi avut mari probleme”, a adăugat el.

Imediat după predarea cecurilor, muncitorul a fost recompensat cu doar 30.000 de pesos, practic echivalentul a 18 euro. Profund dezamăgit, Mauricio a mărturisit că a avut așteptări mai mari de la o companie milionară.

„Ce glumă! Doar 30.000 de pesos… O recompensă infimă, mai ales având în vedere timpul și energia investite. Nu am făcut asta pentru bani, dar fiul meu a înțeles. Mă întristează că o companie milionară mi-a oferit atât de puțin.

Am evitat o pierdere uriașă pentru ei, am avut grijă de bunurile lor și am predat totul personal pentru ca lucrurile să decurgă bine. Nu mă simt tratat corect”, a precizat bărbatul.

