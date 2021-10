Gestul controversat făcut de Alina Laufer. S-a dus cu fiica ei la munte, după ce recent a ajuns cu ea, de urgență, la spital

Recent, Alina Laufer a ajuns, de urgență, cu fetița ei la spital. Micuța ar fi contractat o bacterie de la animale și a avut nevoie de verdictul specialiștilor. Apoi, pentru că aceasta s-a simțit mai bine, Alina, alături de familia ei, au dat o fugă până la munte.

Alina Laufer s-a confruntat cu momente grele în ultima perioadă. Fiica ei, Davina, a avut probleme de sănătate, astfel că au ajuns, de urgență, la spital. Micuța ar fi contractat o bacterie de la animale și a avut nevoie de verdictul specialiștilor. Apoi, pentru a se mai ”deconecta” de la vacarmul urban, Alina, alături de soțul ei, Ilan Laufer, și cei trei copii au dat o fugă până la munte, la poalele munților Bucegi, chiar dacă vremea nu este tocmai ”prietenoasă” în această perioadă.

”Dragi prieteni, cu toate că Davina a fost foarte bolnăvioară săptămâna aceasta și am ajuns cu ea la spital, ne-am făcut curaj să fugim din București și am venit în formație completă la o locație superbă în comuna Pietroșița, aflată la poalele munților Bucegi. Vă îmbrățișăm, vă dorim un weekend minunat alături de cei dragi și vă recomandăm călduros să vizitați această zonă extraordinar de frumoasă”, este mesajul transmis de Alina Laufer pe rețelele de socializare. Aceasta s-a fotografiat alături de cei trei copii și de soțul ei, Ilan Laufer.

Alina Laufer: ”Nu vom face botez”

La jumătatea lunii februarie a acestui an, Alina Laufer a născut gemenii prematur. Mămica și bebelușii au fost externați de la Maternitatea Giulești după 38 de zile petrecute acolo, sub îngrijirea atentă a cadrelor medicale. Vedeta și soțul său, Ilan Laufer, și-au dorit enorm să devină părinți și au apelat de mai multe ori la fertilizarea in vitro.

După câteva luni, însă, toată lumea se întreba când își vor boteza părinții copiii. Se pare că acest obicei nu există la evrei și nu va exista ceremonia de creștinare: ”Nu vom face botez, la evrei nu există acest obicei. Va trebui să facem circumcizia, însă Nathaniel a fost prea mic. Nu puteam face acum, în pandemie, petrecere. O să facem însă un party cu prietenii și familia cand scăpăm de pandemie”, a declarat Alina la Exclusiv VIP.

Sursă foto: captură Instagram Alina Laufer, arhivă CANCAN