Gestul făcut de mama lui Andrei Perneș față de Sabrina Imbrea la biserică, în ziua înmormântării fiului ei. Ți se rupe sufletul!

Imagini sfâșietoare de la înmormântarea lui Andrei Perneș! Un fost concurent de la Mireasa a susținut un discurs emoționant în cadrul slujbei religioase. Aceasta a spus, în versuri, povestea de viață a tânărului decedat. La un moment dat, a amintit și de relația cu Sabrina Imbrea. În acel moment, mama lui Andrei a făcut un gest neașteptat față de fosta sa noră.

Sâmbătă, 22 februarie, a avut loc înmormântarea lui Andrei Perneș. Zeci de oameni s-au adunat la Biserica Ortodoxă din Hereclean pentru a-l conduce pe ultimul drum. La slujba religioasă au participat mai mulți colegi de la emisiunea Mireasa, printre care și fosta lui soție, Sabrina. Cei doi s-au cunoscut și căsătorit în cadrul show-ului matrimonial de la Antena 1.

Petrică Ioan Nemeș, fost concurent de la Mireasa, i-a adus un ultim omagiu special bunului său prieten. Acesta a compus câteva versuri despre viața lui Andrei Perneș și le-a recitat la slujba de înmormântare. De asemenea, el a postat filmulețul cu elogiul pe pagina sa de Facebook.

În videoclip, se observă că Petrică Ioan Nemeș a amintit și de relația pe care tânărul decedat a trăit-o cu Sabrina Imbrea. Cei doi s-au cunoscut în cadrul emisiunii Mireasa, iar în finala show-ului s-au căsătorit. Totuși, relația lor s-a terminat după câteva luni.

„La Mireasa am plecat și viața mi s-a schimbat, și n-am găsit pe oricine, mi-am găsit marea iubire. La această emisiune, am dus și rele și bune, dar mi-am găsit dragostea, ce Sabrina se numea. Pentru iubire am luptat, până când am câștigat, am iubit cu inima, și de aceea am spus: ‘da’. Foarte mult m-am bucurat, familie mi-am întemeiat. Sbarina, dragă, cu tine am avut zile senine. Ne-am iubit, ne-am și certat, dar mereu ne-am împăcat”, sunt câteva dintre versurile lui Petrică Ioan Nemeș.