Gestul neașteptat făcut de Andreea Bălan, chiar înaintea nunții! Și-a sunat tatăl și i-a spus…

După ani de neînțelegeri, artista și-a dorit să stingă orice urmă de conflict dintre ea și tatăl ei. Așa că, cu doar câteva zile înainte de cununia civilă, ea l-a sunat și i-a făcut o propunere.

Andreea Bălan și George Burcea s-au căsătorit civil, sâmbătă, 10 august, iar nași le-au fost Aurelian Temișan și soția lui, Monica Davidescu. Acum urmează pregătirile pentru cununia religioasă, iar cântăreața face ultimele pregătiri pentru invitați. În mod absolut surprinzător, la marele eveniment va participa și tatăl Andreei, Săndel Bălan, deși este știut faptul că cei doi nu au avut o relație apropiată în ultima perioadă.

”Da, este invitat la nuntă. Nu vorbesc zilnic cu el sau foarte des, pentru că nu avem lucruri de împărțit, nu avem ce să ne spunem. Vorbim strictul necesar. Ne sunăm să ne întrebăm de sănătate de Crăciun și de Paște, atât. În rest, nu pot să spun că suntem prieteni”, a declarat Andreea Bălan pentru viva.ro.

Andreea Bălan a fost operată de trei ori

În mai puțin de o lună, Andreea Bălan a suferit trei intervenții chirurgicale. Artista a trecut prin momente grele, după ce a născut-o pe cea de-a doua fetiță. Andreea Bălan a întâmpinat complicații și a fost operată de trei ori din cauza unei embolii amniotice. După cumpăna prin care a trecut, acum îndrăgita cântăreață se simte bine și este înafara oricărui pericol.

“Atunci cand ai 20 sau 30 de ani, ai impresia ca esti invincibil si nemuritor. Nu te gandesti nicio clipa ca ai putea sa mori. Prin urmare eu credeam despre mine ca sunt puternica fizic si psihic, ca nimic nu ma poate doborî, ca am o conditie fizica excelenta si ca sunt sanatoasa tun. In momentul in care m-am vazut legata de aparate la terapie intensiva (nu odata, ci de 3 ori pentru ca am fost deschisa si operata de 3 ori), imaginea pe care o aveam despre mine mi s-a daramat instant si asta m-a facut sa sufar foarte tare. Am ramas cu o temere in acest sens, cu temerea unui pericol si am realizat ca nu suntem invincibili si nemuritori”, a mai declarat artista.