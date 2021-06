Gică Hagi intervine în scandalul momentului din fotbal: „Atât pot să spun...”

Gheorghe Hagi a oferit prima reacție în scandalul momentului din fotbal. Este vorba despre faptul că „Regele” și alți jucători din generația de aur au primit la meciul dintre Austria și Macedonia de Nord, de pe Arena Națională, bilete la tribuna a II a, în loc de cea oficială.

În locul marilor jucători, tribuna oficială a fost ocupată de mai mulți politicieni repartizați în zona VIP. Hagi spune că nu l-a deranjat gestul Federației Române de Fotbal.

„N-am o problemă. Am vrut să văd meciul, am stat unde am avut loc, mi-a plăcut partida, atât pot să spun. În rest, n-am nimic de comentat”, a declarat Gică Hagi, pentru GSP.ro.

Dorinel Munteanu spune că a fost dezamăgit că a fost repartizat la tribuna a doua, dar că, totuși, din pasiune pentru fotbal, a ales să meargă la meci.

„Pentru mine a fost o surpriză foarte mare că am primit un loc la tribuna a doua. Ce să spun? Nu am cuvinte. Din păcate, am fost repartizat în acea zonă. Chiar l-am sunat pe Gică Popescu și l-am întrebat unde are bilet.

Mi-a zis că la tribuna a doua. La un asemenea eveniment… ce să facem.. Am zis că mă duc pentru fotbal. Pentru mine nu înseamnă nimic un loc pe fotoliu sau la VIP. Ce să spun, așa am fost repartizat, tratat. Mă doare sufletul, dar ce să facem”, a declarat Dorinel Munteanu la Liga Digi Sport.

Cine a ocupat zona VIP

Hagi, Popescu și Munteanu au fost nevoiți să urmărească meciul alături de restul spectatorilor, în timp ce la tribuna oficială au stat președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, directorul tehnic, Mihai Stoichiță, dar și nume din politică, precum Ludovic Orban, președintele Camerei Deputaților, Anca Dragu, președinta Senatului, dar și Nicușor Dan, primarul Capitalei.

