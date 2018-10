Gică Hagi jubilează după victoria din Moldova: „Nu ai cum să nu fii mulțumit!”

Gică Hagi, managerul general al Viitorului, a declarat la finalul partidei pe care elevii săi au câștigat-o la Botoșani cu scorul de 2-1 că succesul a venit pe fondul unui joc defensiv foarte bun. Gică Hagi consideră că omul meciului a fost mijlocașul Cristian Băluță.

„Nu ai cum să nu fii mulțumit. A trebuit să facem un joc defensiv foarte bun ca să luăm puncte la Botoșani. Echipa Botoșaniului era în formă, echipă puternică, de la mijloc în sus au jucători foarte buni, tehnică, viteză, mijlocași care pasează bine. În meciul cu Sepsi nu mi-a plăcut cum au stat defensiv dar în seara asta succesul a venit în urma unui joc defensiv foarte bun. Chiar dacă ofensiv nu am fost noi, nu am jucat așa cum trebuie, puține acțiuni. Mă bucur pentru Mihai și Denis (n.r. Voduț și Drăguș) pentru că au reușit acea fază. Sunt trei puncte importante. Meciul a fost echilibrat, ei au încercat să producă mult fotbal iar noi am stat foarte bine în teren. Jucătorul numărul unu a fost Băluță. A jucat exact, bine, a recuperat multe mingi, a închis foarte bine, a făcut ce trebuie și ne-a ajutat foarte mult. Și cuplul de fundași centrali care au jucat bine în centru”, a declarat Gică Hagi, managerul general al Viitorului.

Viitorul s-a impus grație reușitelor lui Mihai Voduț (min.67) și Ianis Hagi (min. 84-pen.), reușita botoșănenilor aparținându-i lui Nikola Trujic (min. 90+3).

S-a terminat 2-1 pentru Viitorul, iar echipa lui Hagi a urcat pe locul 4 cu 22 de puncte, constănțenii distanțându-se la nouă puncte de FC Botoșani, care cu 15 puncte a rămas pe locul 8.