Gică Popescu a improvizat! Patronul de la Farul Constanța a rezolvat situația la volanul mașinii de 120K euro

La volanul bolidului de lux, care se vinde pe la 120.000-130.000 de euro, Gică Popescu a fost ușor de reperat de către ochii curioșilor atunci când s-a oprit să cumpere trei cafele. Ținuta la patru ace părea demnă pentru covorul roșu. Nu a reușit să treacă neobservat nici de CANCAN.RO, care are imagini tari! Dar Gică nu e ”old school” doar când vine vorba de mașini. Vom vedea cum se descurcă ”Baciul” într-o situație pe care o întâmpină foarte mulți bărbați, mai ales dimineața!

Gică Popescu este un personaj greu de ignorat, iar la el cuvântul prestanță se potrivește ca o mănușă. Patronul de la Farul Constanța a fost surprins în timp ce a tras pe dreapta, în față la Utopia înainte de a merge la destinația finală și anume, la Guvern. A stat puțin la volanul șeptarului său, pentru că, să fim sinceri, nu e niciodată plăcut să te desparți de un asemenea post de comandă.

Gică Popescu a oprit la cafenea în stil Don Juan

După ce și-a făcut curaj să coboare din bolidul de lux, legenda fotbalului românesc a defilat până la cafenea ca pe podiumurile din Milano. Era îmbrăcat la 4 ace, așa cum ne-a obișnuit. A renunțat la echipamentul sportiv și a optat pentru un costum care îi venea perfect, iar în picioare a ales o pereche de pantofi de la brand-ul favorit al vedetelor, Louis Vuitton. Apropo de picioare, se pare că el ar fi foarte mândru de „piciorușele” (pentru că așa s-ar fi exprimat) dumnealui, dacă e să dăm crezare afirmațiilor pe care le-a făcut o tiktokeriță celebră, care susține că a fost abordată de fostul internațional.

Dar să revenim la imaginile noastre, pentru că în dressingul lui nici nu există alte haine în afară de costume clasice italienești. Ochelarii de soare, un model demn de un Don al mafiei siciliene, sunt la datorie pe chipul impasibil al ”Baciului”, mascând ochii blânzi dar ageri ai lui Gică Popescu, omul care vedea mereu un posibil contraatac și-l executa fără tehnici agresive.Popescu coboară, intră în cafenea și iese cu un carton cu 3 cafele. Un indiciu că omul e galant și s-a gândit și la cei cu care urma să se vadă.

Înainte de plecarea de acasă, Gică Popescu a suferit un „accident”

Ajuns înapoi în mașina de peste 100.000 de euro, omul de afaceri a băut o gură de cafea pentru a se revigora, iar apoi a scos din dotare un șervețel pe care și l-a pus pe față. Probabil, pe grabă, de dimineață s-a „ciupit” când se bărbierea, așa că a recurs la metoda șervețelului. Și-a lipit pansamentul improvizat și a rezolvat imediat situația, la volan.

După ce a cumpărat tot ce avea nevoie pentru a-și începe ziua cum se cuvine, Gică Popescu s-a oprit la Guvern, unde avea probabil o întâlnire importantă. Cunoscut pentru priceperea lui de a coordona echipa, un om ca Popescu nici n-ar strica prin zona Guvernului.

