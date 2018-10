Gicu Grozav: „Suntem pe un loc rușinos!”

Remiza cu Dunărea Călărași, scor 1-1, a lăsat un gust amar în rândul elevilor lui Mircea Rednic.

Gicu Grozav a declarat că locul 12 pe care „câinii” sunt de două etape este unul rușinos care nu face cinste deloc culorilor alb-roșii.

„Din păcate, nu am reuşit să câştigăm. Spun eu că, şi cu puţină şansă pe final, când am ratat acele două ocazii, am fi meritat să câştigăm. Dar ăsta e fotbalul, trebuie să mergem mai departe şi să câştigăm la Chiajna. E îngrijorător, suntem pe un loc ruşinos. Dar eu sunt convins că va fi o schimbare în următoarele meciuri. Eu zic că ne-am mişcat bine, mai ales în a doua repriză. Trebuie să ieşim din criză, locul lui Dinamo nu e aici. Eu sper şi am încredere că ne vom reveni. Eu m-am înţeles bine şi cu Claudiu, dar mă înţeleg bine şi cu nea Mircea. Are o experienţă mai mare, ne transmite încredere, dar depinde doar de noi, de ce arătăm în teren”, a declarat Gicu Grozav după meci.

După 1-1 cu Călărașiul, Dinamo rămâne pe loc de baraj în Liga I fiind înaintea ultimei etape a turului acestui sezon regular pe locul 12 cu 12 puncte.

În ultima rundă a turului, Dinamo va juca în deplasare cu Chiajna, duelul fiind programat luni 29 octombrie de la ora 21:00.

Rezultatele etapei a XII-a Liga I

FC Voluntari -CS Concordia Chiajna 4-0

CFR Cluj -Politehnica Iaşi 1-0

FC Hermannstadt- Astra Giurgiu 0-2

Viitorul-Sepsi OSK Sf Gheorghe 2-3

Gaz Metan Mediaş- FC Botoşani 1-2

Universitatea Craiova- FCSB 2-1

Dinamo Bucureşti- Dunărea Călăraşi 1-1

Clasament Liga I

1 CFR Cluj 12 6 5 1 14-8 23

2 FCSB 12 6 3 3 25-13 21

3 Astra Giurgiu 12 5 5 2 16-8 20

4 Gaz Metan Mediaș 12 6 2 4 15-17 20

5 Universitatea 12 5 4 3 20-11 19

6 Sepsi 12 5 4 3 14-9 19

7 FC Viitorul 12 6 1 5 14-14 19

8 FC Botoșani 12 3 6 3 16-15 15

9 Dunărea Călărași 12 3 6 3 12-13 15

10 Poli Iași 12 4 2 6 11-17 14

11 Concordia Chiajna 12 4 2 6 10-19 14

12 Dinamo București 12 3 3 6 13-20 12

13 FC Hermannstadt 12 2 2 8 9-16 8

14 FC Voluntari 12 1 5 6 13- 22 8