Gigi Becali a ajuns subiect și în presa maghiară. Ce au scris jurnaliștii despre patronul FCSB-ului

Gigi Becali a ajuns subiect și în presa maghiară, în cazul posibilului transfer al lui Malcom Edjouma la Ferencvaros. Jurnaliștii de la NemzetiSport au vorbit despre latifundiarul din Pipera care, recent, a anunțat că mijlocașul francez nu este de vânzare.

Jurnaliștii subliniază faptul că Gigi Becali nu este dispus să renunțe Malcom Edjouma, în speranța că la vară va primi o ofertă mai bună de transfer.

“Patronul de la FCSB, Gigi Becali, a declarat că Edjouma nu este de vânzare, deși pentru el asta înseamnă de obicei că așteaptă o ofertă mai bună. Potrivit Transfermarkt, Edjouma este evaluat acum la 1,2 milioane de euro, dar Becali vrea să obțină cel puțin două milioane de euro în schimbul jucătorului, la vară”, au notat jurnaliștii maghiari.

“Nu se pune problema de niciun transfer, a fost vorba și de Malcom, Dumnezeu a făcut și l-am ținut… Bă, e fotbalist, ce să mai? Fotbalist valoros! Acum nu mai e de vânzare! Deloc! Depinde echipa de el”, a spus Gigi Becali.

Gigi Becali nu mai vrea să îl vândă pe Malcom Edjouma

După prestațiile lui Malcom Edjouma din ultimele partide, când a reușit să fie decisiv atât cu CFR Cluj, cât și cu FC Voluntari, Gigi Becali s-a răzgândit în privința mijlocașului francez, pe care nu mai vrea să-l cedeze.

“Nu se pune problema, la ora asta, de niciun transfer. A fost vorba și de Malcom, dar bine că Dumnezeu a făcut de l-am ținut. E fotbalist, ce să mai?! E fotbalist valoros! Acum nu mai e de vânzare Edjouma. Echipa depinde de el”, a spus Gigi Becali, marți, la prânz.

În ciuda anunțului făcut de Gigi Becali, Edjouma nu este de acord și susține că prețul pentru o eventuală mutare a sa nu s-a schimbat.

“Am ajutat echipa, nici nu știu dacă am făcut un meci prea bun astăzi, e un teren mai mic. Nu cred că am făcut un meci bun, dar am încercat să îmi ajut echipa și am fost la finalizare. Este prima mea dublă. Nu prea am avut timp să sărbătoresc golul pentru că au venit toți pentru mine. Când dau un gol e normal că mă gândesc și la al doilea.

(Te-a motivat mai tare că ai ratat transferul?) Nu! Am încredere în mine. Sunt aici, toată lumea știe ce pot eu să joc, doar că am avut nevoie de timp să mă adaptez. Prețul pentru mine nu se schimbă (nu crezi că l-a schimbat patronul?) Nu!”, a spus Malcom Edjouma după FC Voluntari – FCSB 1-2.