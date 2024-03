Gigi Becali a aruncat cu un măr după comentatorul TV Mihai Mironică! De ce s-a enervat patronul FCSB

Gigi Becali a fost, din nou, în centrul unui scandal. Patronul FCSB s-a enervat și nu s-a mai putut stăpâni. A luat un măr și a aruncat cu el după comentatorul TV Mihai Mironică. Jurnalistul a povestit întreaga scenă.

Gigi Becali este cunoscut pentru comportamentul său excentric și reacțiile acide. Atunci când cineva îl supără, îi este foarte greu să se controleze. De-a lungul timpului, patronul FCSB a fost protagonistul mai multor scandaluri. La un moment dat, a fost implicat într-un episod tensionat cu Mihai Mironică, un comentator sportiv.

Mihai Mironică, comentator TV, a povestit un incident pe care l-a avut cu Gigi Becali. Totul s-a întâmplat la un meci important din Ghencea, între Steaua și Bayern Munchen, din Liga Campionilor.

Latifundiarul din Pipera s-a enervat la culme pentru că îl auzise pe jurnalist, cu o seară înainte, spunând că victoria obținută de CFR Cluj împotriva celor de la AS Roma este cea mai mare realizare a unei echipe românești. Fără să mai țină cont de nimic, patronul FCSB a început să îl înjure pe comentatorul TV și chiar a aruncat cu un măr după el.

„Eram la meciul Steaua – Bayern, în Ghencea, din Champions League. Cu o seară înainte, am fost la Roma şi am comentat CFR, o victorie uriaşă a clujenilor cu AS Roma. Atunci am spus că ce se întâmplă pe Stadio Olimpico e cea mai mare realizare a unei echipe româneşti în UEFA Champions League, cu tot respectul pentru Steaua.

Gigi Becali a înnebunit în acel moment, când a auzit ce am spus. Are un orgoliu uriaş. A doua zi am fost în Ghencea, iar la masa presei m-a văzut. El mânca un măr şi a început să mă înjure, s-a săturat şi de măr şi l-a aruncat spre mine, dar nu m-a nimerit!

Eu am plecat şi am văzut meciul de la tribuna a doua, nu avea rost să forţez nota.”, a povestit Mihai Mironică la Orange Sport.