Gigi Becali, declaraţii SAVUROASE la nunta Kirei Hagi! Latifundiarul din Pipera şi „Regele” au depănat amintiri din tinereţe: „Am o vârstă, nu mai merge acum, dar nebunia inimii…”

Bucurie mare în familia lui Gică Hagi! Kira, fiica Regelui, și-a unit destinul cu alesul inimii sale, grecul Thomas Ferfelis. Ceremonia religioasă a avut loc într-un cadru de basm cu influențe grecești, iar toate detaliile au fost puse la punct de o armată de oameni, care s-au asigurat că totul va ieși așa cum și-au imaginat mirii. Invitați de seamă au fost alături de familia Hagi la cel mai discutat eveniment al anului, printre care și Gigi Becali. Așa cum era firesc, patronul FCSB a fost prezent la nunta fiicei Regelui și a făcut declarații, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Latifundiarul din Pipera a fost prezent la nunta Kirei Hagi cu Thomas Ferfelis, așa cum, de altfel, nu a ratat nici evenimentul de anul trecut, atunci când Ianis Hagi și soția lui și-au unit destinele. Gigi Becali a dansat și s-a distrat anul trecut până în zorii zilei, mai ceva ca în tinerețe. A dat dedicații la lăutari în valoare de zeci de mii de euro și s-a dezlănțuit pe ringul de dans. Acum însă, latifundiarul din Pipera mărturiseşte că nu mai repetă istoria, pentru că nu mai are „aprobare” de la familie.

În cadrul interviului pe care l-a oferit în faţa restaurantului, patronul de la FCSB a ţinut să spună că este o mare bucurie să fie prezent la nunta Kirei Hagi.

„E bucurie, pentru că te întâlnești cu oameni pe care nu i-ai văzut poate ani și ani. Bucurie. Și fotbaliștii care erau, și cu Ianis m-am întâlnit, i-am spus: „Bă, Ianis, vezi ce faci? Și dacă nu, cumva, stai liniștit, ușa e deschisă, doar bați și intri”. A zis că mulțumește, dar are și două oferte”, a declarat Gigi Becali.

Gigi Becali, îmbrăcat la patru ace la nunta Kirei Hagi cu Thomas Ferfelis

Bineînțeles, Gigi Becali a fost o apariție de senzație! De fiecare dată când este prezent la un eveniment important, ținuta sa este fără cusur! De data aceasta, patronul roș-albaștrilor a optat pentru un costum bej, impecabil, dintr-un material lejer, perfect pentru vară, cu o cravată elegantă și cămașă neagră. O prezență elegantă și rafinată pe care nu aveai cum să o ratezi! Din nou, la capitolul stil – ireproșabil!

Ce spune patronul de la FCSB despre Gică Hagi

În ceea ce-l priveşte pe „Regele” Hagi, Gigi Becali a spus că îl vede împlinit şi foarte fericit în aceste momente. Dar pe lângă asta, a mai făcut şi alte declaraţii savuroase pe care le puteţi urmări în rândurile de mai jos.

Gigi Becali: Păi era foarte bucuros, asta i-am și spus: „Bă, Gica, acum gata. Ai terminat”. Cea mai mare bucurie a părinților e să-și vadă la locul lor copiii. Acum nu mai are nicio grijă. Amândoi copii căsătoriți, nu mai are nici fel de problemă. Și nepoți.

Reporter: Dansați în seara asta, cum ați dansat și la Ianis?

Gigi Becali: Nu cred. Nu cred că… Nu mai mă las în familia. Eu am zis, bă, dacă cumva… Eu nu vreau. Eu vreau să stau cu minte. Bă, dar… Eu pot să mă controlez? Nu pot eu.

CITEȘTE ȘI: Kira Hagi se mărită cu Thomas Ferfelis! Toate detaliile despre evenimentul anului: cadoul UNIC oferit de Ion Ţiriac şi… Imagini SPECTACULOASE de la nuntă

Reporter: E important să vă distraţi.

Gigi Becali: Păi eu vreau să stau. Bă, am o vârstă, nu mai merge acum. Am 67 de ani. Stai cuminte, în banca ta, gata. Dar nebunia inimii… Inima e nebună. O ia raza când aude muzica. Păi nu, dar… Nu, păi eu când aud muzică… Sunt niște melodii din tinerețe, sunt din tinerețile mele. Și atunci, alea… Amintirile mă ridică.

Reporter: Dar care-i cea mai frumoasă amintire care vă leagă de Gică Hagi?

Gigi Becali: Le-am vorbit acum. Dar nu pot să vă spun vouă.

Reporter: Una singură, ziceţi

Gigi Becali: Sunt multe.

Reporter: O petrecere frumoasă la care ați fost împreună?

Gigi Becali: Vorbeam de jucători şi i-am adus aminte. Eram la o petrecere pe Moșilor. Toată noaptea am stat, până dimineață. (2:22) Și el nu trebuia să ajungă pentru că el jucase așa. Nu trebuia să ajungă la antrenament. Putea să odihnească. Și i-am zis: „Bă, Gica, dacă e nu mai te duce” Și el mi-a zis: „Băi, Gigi eu de acolo câștig bani. E adevărat că nu trebuie să mă duc. Dar eu mă duc. Eu de acolo câștig bani”. Și aia mi-a dus amintea asta. Că vorbeam la modul general despre jucători. Anturajul… Că ăla de ce nu e? Că de ce n-a crescut? Că de ce a căzut? Nu dau nume”

Reporter: Și, pe final, ce le urați tinerilor în surăței?

Gigi Becali: Eu le urez, eu… Ce să le urez eu? Eu… știu ei mai bine ce trebuie să facă. Nu? Familie!

Reporter: Sfat pentru o căsnicie fericită?

Gigi Becali: Păi hai, dau eu sfaturi… Ce sfaturi dau eu? Sfaturi le dă familia lor, nașii lor. Eu dau sfaturi?

Reporter: Aveți experiență și aveți o familie frumoasă.

Gigi Becali: Păi da, dar pot să dau eu sfaturi!? Dau sfaturi la familia, la copiii mei. Nu? Ce, mă apuc să dau sfaturi la tatăl meu?

Reporter: Și ei sunt alături.

Gigi Becali: Eu numai la fotbaliști dau. La fotbaliști pot să dau. Vrei TikTok? Uită mingea. Alegeți: ori mingea, ori TikTok-ul. Olaru, are TikTok? Are TikTok? Să uite fotbalul. Cine mai are? Șut, Ternobanu. Ternobanu, să uite.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.