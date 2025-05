Gigi Becali susține că Nicușor Dan va fi suspendat în 18 luni. George Simion rupe tăcerea: „Când încerca să mă determine să renunț…”

Gigi Becali ar fi spus că Nicușor Dan va fi suspendat în 18 luni! George Simion nu s-a mai abținut și a rupt tăcerea cu privire la atitudinea pe care ar fi avut-o liderul AUR! Vă prezentăm cele mai noi declarații în acest sens!

George Simion a dezvăluit o serie de discuții purtate cu Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera ar fi susținut că Nicușor Dan va fi suspendat din funcția de președinte în maximum 18 luni.

Gigi Becali ar fi mers în biroul lui George Simion noaptea, la ora 01:00, iar liderul AUR nu își găsea cuvintele pentru a-i spune să meargă pe calea lui, pentru că nu ar fi pe cea suveranistă. Ba chiar mai mult, consideră că acesta ar fi avut ca scop racolarea unor parlamentari.

„Pentru că eu, trezindu-mă cu domnul Becali la ora 1 noaptea în birou, începând să facă în stilul caracteristic, nu știam cum să-i spun: „Bine, mergi pe calea ta, că e clar că nu ești pe calea neamului, e clar că nu ești pe calea suveranistă, e clar că ai venit aici în încercarea de a racola niște parlamentari și nu merge. Pentru că eu nu am banii tăi, dar eu am demnitate, nu sunt mincinos. Și o să încerci tu să îi cumperi poate pe unii și pe alții”. (…) A declarat că eu trebuie să-mi recunosc înfrângerea. Nu îl ascult pe domnul Becali (…) A mințit cu siguranță și asupra votului, ori pe noi. De față cu noi zicea că el ne-a votat, că el a votat, dar… Asta e situația”, a mărturisit George Simion, pentru Realitatea TV.

George Simion nu știe care este planul lui Gigi Becali, dar a recunoscut că acesta ar fi afirmat că Nicușor Dan va fi suspendat din funcție pe viitor. Latifundiarul din Pipera ar fi încercat să-l convingă pe liderul AUR să renunțe la Călin Georgescu.

„Da (n.r. e adevărat că în cursul discuției a spus că oricum într-un an jumate – doi, Nicușor Dan va fi suspendat). Nu știu care-i planul. Domnul Becali, când încerca să mă determine pe mine să renunț la domnul Georgescu, că în ultimele trei săptămâni se dădea mare prieten, îmi zicea: „Vezi că o să fie Călin al tău la restaurantul nu știu care, du-te acolo dacă vrei să-l găsești”. Mă trimitea la un restaurant la ora 15. Eu vă redau cu exactitate tot ce s-a întâmplat în relația asta, pentru că nu vreau să fiu susceptibil nici măcar o secundă. Consider eu că am evitat, nu am amenințat pe nimeni, am evitat o vărsare de sânge care era pregătită și nu vreau să văd român contra român”, a mai spus George Simion.