Gigi s-a săturat și de Andone: „Ești Steaua, bă! Pasează cum pasează aia ai lui Hagi, ba! Oboseală e oboseală, iar știința e altceva!”

Zilele tehnicianului Bogdan Andone pe banca FCSB sunt numărate. Eșecul lamentabil pe care vicecampionii l-au înregistrat în runda a III-a cu FC Botoșani, scor 2-0, i-ar putea fi fatal lui Andone din moment ce Gigi Becali, finațatorul echipei, și-a pierdut încrederea în acesta.

Becali a lansat un atac necruțător la adresa succesorului lui Mihai Teja pe banca vicecampioanei și a spus că jocul echipei dar și randamentul jucătorilor sunt departe de așteptările sale motiv pentru care va trece la măsuri.

„Nu mai jucăm 4-3-3, nu dă nimeni pasă în față. O pasă verticală nu dăm! A zis MM că le-a spus Bogdan, dar că nu l-au ascultat jucătorii. Ești Steaua, bă! Pasează cum pasează aia ai lui Hagi, ba! Oboseală e oboseală, iar știința e altceva! Când vin de la Hagi, joacă! Vînă joacă, a fost cel mai bun de pe teren. Poate peste 6 luni nici Vînă n-o să mai știe fotbal. Să-l clonăm pe Hagi? Să-l punem pe el peste tot? Cu Salomao n-avea ce să facă, de aia a jucat fundaș. L-a băgat pe Bălașa, n-ați văzut ce a făcut Bălașa? Pasă la adversar din 3 metri. Sunt o rușine, sunt pe locul 8. Am răspuns la telefon, am spus tot, dar să mă iertați, nu mai răspund. Nu am dreptul să vorbesc”, a tunat Gigi Becali.

Latifundiarul din Pipera a mai spus că de acum nu va mai asuclta de colaboratorii săi și va face transferurile după bunul plac.

„Nu mai dau bani, nu mai risc nimic. Ce vrea Domnul! Să mă lumineze Domnul, să iau ce trebuie să iau. De-acum nu mă mai iau după nimeni. De-acum nu mai fac decât ce-mi zice mie Domnul. Cine vrea să lucreze cu mine, lucrează că angajat”, a conchis Gigi Becali.

Aflată pe locul 8 în Liga 1 cu doar 4 puncte, FCSB este ca și calificată în turul al III-lea al Europa League având în vedere Victoria cu 3-0 obținută în Armenia cu Alashkert.