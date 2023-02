Gina Pistol a dat tot din casă! Ce spune despre Smiley: „Este un tată...”

Gina Pistol a vorbit în cadrul unui interviu, despre cum se descurcă Smiley în rolul de tată și a spus cât de tare le-a schimbat Josephine viața.

Smiley și Gina Pistol formează un cuplu de 7 ani, iar în urmă cu 1 an de zile, cei doi au devenit părinții unei minunății de fetiță, pe nume Josephine. Viața lor s-a schimbat radical, astfel că cei doi parteneri își concentrează atenția către micuța lor, în măsura timpului pe care îl au. Fiind amândoi implicați în multe proiecte, își împart timpul în așa fel încât să aibă timp și pentru relația lor.

În cadrul unui interviu, Gina a vorbit despre cât de mult își ia Smiley rolul de tată în serios.

Gina Pistol, despre cum se descurcă Smiley în postura de tătic

Vedeta de la Antena 1 susține că Smiley este un tată exemplar, care dă dovadă de multă implicare în creșterea fetiței lor, având numai cuvinte de laudă la adresa lui.

”Este un tată perfect pentru Josephine. Dansează balet cu ea dimineața, îi citește povești, poezii, îi cântă, se joacă cu ea. Ei au ritualul lor în fiecare dimineață. Ea își pune fustița de balet, Andrei pune Ceaikovski și dansează împreună Lacul Lebedelor, apoi ea are o colecție de cărți muzicale și le răsfoiesc împreună. Așa cum am mai zis, este un tată perfect și minunat pentru ea”, a declarat Gina Pistol la Antena Stars.

Cum s-au cunoscut Gina Pistol și Smiley

Invitată la podcastul lui Horia Brenciu, prezentatoarea de la „Chefi la cuțite” a povestit cum a început relația cu Smiley și cum a decurs prima întâlnire.

„Noi vorbeam așa… ne recomandam filme, una alta, înainte să fim împreună. Îi trimiteam tot felul de meme-uri din astea funny, bancuri și-l făceam să râdă. Așa l-am agățat. Eram cu o prietenă la pensiunea părinților ei și m-a întrebat ce fac. I-am trimis o poză cu un gomboț, nu cu doi, cu unul. Vrei să-ți fac? Când mă întorc în Bucureși îți fac?

I-am făcut gomboți. A fost prima oară când am făcut gomboți, dar mi-au ieșit atât de buni. El a venit la mine, avusese puțină treabă la studio și a venit la mine. Am ascultat toate albumele lui Depeche Mode pe Youtube și mâncam gomboți. Am stat vreo 3 ore și pe urmă trebuia el să plece. Și a plecat, dar s-a mai întors după aia”, a mai spus Gina Pistol.

