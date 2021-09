Gina Pistol, amintiri dureroase: “M-am simțit singură, a nimănui. Femeia era agresivă” + “Nu am fost niciodată lăsată eu”

Gina Pistol a vorbit despre divorțul părinților, cel mai dureros moment din viața ei. La momentul respectiv, după ce a fost lăsată în grija unei femei, a simțit ce înseamnă, cu adevărat durerea sufletească.

Invitată în cadrul podcastului lui Mihai Morar, “Fain și Simplu”, Gina Pistol a avut un moment de sinceritate, după care a izbucnit în plâns. Și-a adus aminte de un episod din copilăria ei, din perioada în care părinții ei se judecau pentru custodie.

“M-aș reîntoarce la mine copil fiind. Au fost momente în viața mea când ai mei se despărțiseră. Nu prea am vorbit despre asta, nici cu mama. Tata se judecase cu mama pentru custodia mea și m-au dus la o doamnă și nu mi-a explicat nimeni ce mi se întâmplă atunci. M-am simțit singură, m-am simțit a nimănui.

Nu a venit nimeni să îmi spună: ‘Bai, părinții tăi se judecă, e ceva normal, dar nu înseamnă că nu ești iubită!’ Femeia era puțin agresivă. Mama nu m-a bătut niciodată, cred că o singură palmă mi-a dat. Dar femeia aia era puțin agresivă, pentru că ea, la rândul ei, avea niște probleme. Atunci da, m-aș întoarce la mine și m-aș îmbrățișa. Atât. Ăla ar fi singurul moment”, a declarat Gina Pistol.

Gina Pistol: “Am simțul acela animalic de supraviețuire”

În continuare, Gina Pistol a vorbit și despre relațiile eșuate din viața ei. Recunoaște că nu a avut noroc în dragoste până să-l cunoască pe Smiley, cu care are și o fetiță.

“Am fost iubită într-un mod în care nu îmi era mie bine și plecam. Oamenii spuneau: ‘Săraca, Gina! A lăsat-o și ăsta!’ De cele mai multe ori, eu am plecat. Nu ai cum să lași un om ca mine, fără să fiu modestă, pentru că sunt și mamă, și iubită, și parteneră, și tot. Nu am fost niciodată lăsată eu. Pot să mă descurc singură. Am simțul acela animalic de supraviețuire”, a mai precizat Gina Pistol.

