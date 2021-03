Gina Pistol are un frate care preferă să stea departe de lumea showbizului: “Avem o relaţie foarte frumoasă”. Cum arată Paul Pistol și cât de mult seamănă cu prezentatoarea de la Antena 1

Paul și Gina Pistol s-au născut într-o familie modestă, iar diferența de vârstă dintre ei este de cinci ani. Fiind mai mare, prezentatoarea emisiunii “Chefi la cuțite” l-a crescut pe fratele ei, după ce părinții lor s-au despărțit. Divorțul acestora s-a produs în urmă cu 34 de ani, iar nefericitul eveniment a afectat-o enorm pe vedetă. Ea și Paul Pistol seamănă foarte mult și se afișează destul de rar împreună, deși, au o relație foarte apropiată.

Paul Pistol seamănă cu sora lui celebră

Mama și tatăl Ginei Pistol au divorțat pe când ea avea doar șase ani și, odată cu acest capitol delicat, a început și maturizarea sa. Potrivit declarațiilor prezentatoarei, a devenit stâlpul familiei și a ajutat-o mult pe mama sa… de asemenea, s-a implicat în creșterea și educarea fratelui ei, care preferă să să stea departe de lumea showbizului din România.

“Cea mai mare greşeală pe care o fac părinţii când divorţează este că nu renunţă la orgolii. După divorţ, s-a mai rupt de noi. S-a recăsătorit şi are doi băieţi. Pentru mine, familia e ceva frumos. Îmi doresc mult lucrul acesta. Eu am crescut cu tata până la 6 ani, dar după el a plecat și și-a refăcut viața. (…). Pe tata l-am iertat și am început să nu-l mai judec. L-am crescut pe fratele meu, care e mai mic cu cinci ani – are mult prea mult bun simț și e un băiat mult prea bun pentru perioada asta (…)”, a declarat Gina Pistol pentru jurnaliștii de la click.ro.

Într-un interviu oferit publicației libertateapentrufemei.ro, diva a mărturisit despre Paul Pistol, care are 35 de ani: “Avem o relaţie foarte frumoasă. Îmi iubesc familia foarte mult. Am făcut şi aş face orice pentru fratele meu, pentru cei dragi. Încă de la o vârstă foarte mică am fost stâlpul casei, mi-am asumat rolul ăsta. Se spune că nici o frunză nu cade acolo unde nu trebuie. Tot ce am experimentat în trecut m-a făcut omul care sunt acum. Iar pentru asta nu pot decât să fiu recunoscătoare”.

Gina Pistol a devenit pe 9 martie 2021

În vârstă de 40 de ani, Gina Pistol a născut-o pe fetița pe care o are cu Smiley într-o zi importantă pentru creștini: 9 martie, când sunt prăznuiţi Sfinţii 40 de Mucenici.

“Asa începe fericirea. Suntem deja 3. Fetița nostră s-a născut astăzi, este sănătoasă, are 3,230 kg și 51 cm lungime, iar @DanaOprescu, medicul nostru, ne-a spus că este perfectă. Mulțumim pentru toate gândurile și urările. Revenim cât de curând cu vești, imediat ce vom fi în star” a scris vedeta pe social media, unde a publicat un clip emoționant realizat cu câteva ore înainte de a devenit mămică.

