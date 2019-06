Gina Pistol despre nunta cu Smiley: ”O să-i port numele, dacă…”

Smiley și Gina Pistol formează un cuplu de aproximativ doi ani însă au fost extrem de discreți cu aparițiile în public. Ba, mai mult, niciunul nu a recunoscut, explicit, că trăiesc împreună o poveste de dragoste. (Cel mai bine platit job din București) Cu toate acestea, senzuala prezentatoare TV a vorbit acum, deschis, despre ”marele pas” . CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, declarații de-a dreptul savuroase legate de nunta cu Smiley. (CITEȘTE ȘI: SEXOASA ASISTENTĂ A LUI RĂZVAN & DANI REFUZĂ DIVORȚUL CERUT DE SOȚUL EI)

Smiley și Gina Pistol trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, dar o țin departe de public. Deși se iubesc de mai bine de doi ani, cei doi nu au apărut niciodată împreună, oficial, iar în declarații sunt la fel de reținuți.

Și totuși… Zilele trecute, la cea mai recentă petrecere mondenă care s-a organizat în Capitală, frumoasa prezentatoare TV a oferit un interviu de-a dreptul sezațional.

“Dacă bărbatul meu mă cere de soață…”

Gina Pistol a vorbit deschis despre nunta cu Smiley. Ba, mai mult decât atât, vedeta ne-a mărturisit că ar fi dispusă să renunțe la numele "Pistol" și să ia numele soțului, după căsătorie. Mai în glumă, mai în serios, în viitor nu este exclus ca blondina să se prezinte cu numele de… Gina Maria.

”Dacă bărbatul meu mă cere de soață înseamnă că o să-i port numele. (…) Cred că unul dintre lucrurile pe care omul de lângă mine le preferă este că am simțul umorului. Sunt mai glumeață de fel. Tot timpul fac glume, mai tâmpite, mai puțin tâmpite. Dar să spunem că eu sunt o femeie pasională”, a declarat Gina Pistol, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA.

Tânjește după o vacanță!

"Până acum, am stat tot timpul în platou, iar acum când am ieșit în locuri în care sunt mulți oameni, eu mă simt foarte buimacă. Dar acum am terminat filmările și mi-am propus să mă bucur de vară. (…) Pentru oamenii dragi, dar și pentru sufletul meu pereche îmi fac mereu timp. Aș vrea să merg undeva la munte, undeva în natură. Vreau să merg departe de jungla asta urbană", ne-a mai mărturisit Gina Pistol.

Au o relație discretă

Smiley și Gina Pistol formează un cuplu din martie 2017, însă au fost extrem de discreți cu aparițiile în public. Totuși, recent, artistul a confirmat faptul că are o legătură cu o femeie, pe care o consideră ideală pentru el. "Cred că femeia cu care sunt e cea ideală", a spus Smiley. Cu siguranță, Gina Pistol a apreciat cuvintele iubitului său.

