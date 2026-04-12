Gina Pistol, Simona Pătruleasa și Iulia Vântur, așa cum nu le-ați mai văzut. Top 30 vedete care nu au uitat de credință și recunoștință

În fiecare an, sărbătoarea Paștelui aduce un moment de liniște și reflecție, iar pentru multe vedete, această perioadă este una în care își arată latura spirituală. Departe de lumina reflectoarelor și de agitația cotidiană, ele aleg să participe la slujbele religioase cu discreție, îmbrăcate decent și cu o atitudine plină de smerenie. Astăzi, CANCAN.RO vă prezintă un top mai diferit, cu divele noastre, așa cum nu le-ați mai văzut.

În noaptea de Înviere sau în Duminica Paștelui, multe românce din zona de monden apar în biserici sau mănăstiri, alături de familie sau de apropiați. Cu lumânări aprinse, mereu cuprinse de evlavie, ele ascultă cu atenție slujba, fără gesturi ostentative sau dorința de a atrage atenția. Pentru ele, acest moment nu este despre imagine, ci despre credință și recunoștință! Așa vi le prezentăm și noi astăzi, într-o ipostază diferită față de ce ați văzut până acum.

Din topul de azi nu lipsesc Simona Pătruleasa, Bianca Drăgușanu, Adelina Pestrițu, Gina Pistol, Iulia Vântur, Alessandra Stoicescu, Elena Gheorghe, Monica Gabor, Oana Zăvoranu, Claudia Pătrășcanu, Ana Maria Ferentz, Simona Halep, Roxana Dobre, Roxana Vancea. Ținutele lor sunt, de regulă, simple și elegante: rochii în culori sobre, eșarfe, baticuri, machiaj discret. Această alegere reflectă respectul față de spațiul sacru și dorința de a păstra o atmosferă de reculegere. Prin prezența lor la biserică, vedetele transmit un mesaj important publicului: credința nu ține cont de statut sau popularitate!

Top 30 vedete care nu au uitat de credință

Surprinsă pentru o clipă pe prispa unei mănăstiri, Simona Pătruleasa pare desprinsă dintr-un tablou al evlaviei. Respectă la milimetru cerințele de decență ale lăcașului pe care îl vizitează. Poartă o rochie lungă, neagră, care îi cade simplu, fără ostentație, iar ochelarii închiși la culoare nu ascund, ci mai degrabă protejează o stare de introspecție. În curtea mănăstirii, unde fiecare sunet pare mai clar, mai curat, ea mulțumește probabil pentru stabilitate, pentru familie și pentru puterea de a rămâne echilibrată într-o lume cu un ritm tot mai alert. Ea pare să fi atins acea pace interioară care nu se vede, dar se simte în fiecare gest și în fiecare respirație.

Gina Pistol, cu câteva lumânări, iese pe ușa bisericii gândindu-se probabil la familie. Ea a lăsat în urmă zgomotul lumii și s-a apropiat, măcar pentru o clipă, de esențial. În gând, ea probabil mulțumește pentru familie, pentru sănătate și pentru echilibrul pe care l-a găsit după ani plini, dar uneori grăbiți.

Cu pași măsurați și privirea coborâtă, Iulia Vântur trece peste pragul mănăstirii, ca și cum ar lăsa în urmă tot ce înseamnă grabă, anxietate, vârtejul lumii în care trăiește. Un văl fin și elegant, de mătase, îi acoperă capul și umerii, iar restul ținutei este sobră, atent aleasă. Aici e vorba despre respectul profund pentru locul sacru și pentru clipa de reculegere cu ocazia celei mai mari sărbătorii a creștinilor. Pentru ea, acest pas peste prag nu este doar unul fizic, ci și unul interior, precum o întoarcere către sine, către liniște, către o recunoștință care nu are nevoie de cuvinte, ci doar de sinceritate.

NU RATA – Top 15 furnicuțe din showbiz care au dat startul pregătirilor de Paște. Adela Popescu, Bianca Drăgușanu și Diana Dumitrescu, cele mai hot gospodine

Top 30 dive care au întors toate privirile. Antonia, Inna și Lidia Buble și-au etalat mijlocelele subțiri în mini-tricouri și bustiere