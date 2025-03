Graviduța Emily Burghelea, de urgență la spital! Ce probleme de sănătate are: „Mă frământă o grămadă de gânduri”

Emily Burghelea se pregătește să devină mamă pentru a treia oară. Recent, după ce s-a confruntat cu dureri de burtă și sângerări, fosta asistentă Tv a trecut printr-o sperietură soră cu moartea. A ajuns de urgență la spital.

Emily Burghelea este însărcinată pentru a treia oară. Fosta prezentatoare TV a făcut marele anunț în urmă cu mai puțin de două săptămâni pe o rețea de socializare, acolo unde le-a împărtășit fanilor bucuria – vezi AICI cum a aflat influencerița că este gravidă a treia oră.

Te-ar putea interesa: Emily Burghelea, declaraţii în exclusivitate despre cea de a treia sarcină! „Am aflat în Hong Kong. Eu simţeam, am visat că alăptam”

Recent, viitoarea mămică a trecut prin clipe de panică și a avut nevoie de ajutorul medicilor. Duminică, 16 martie, fosta prezentatoare TV a început să aibă dureri abdominale și sângerări. Îngrijorată că s-ar putea întâmpla ceva rău cu sarcina din pântec, Emily Burghelea a mers de urgență la spital.

În urma unui control amănunțit, cadrele medicale au liniștit-o imediat și i-au explicat că trece printr-o situație cu care se confruntă 2 din 3 femei gravide. Pentru a remedia problema, creatoarea de conținut a urmat un tratament medicamentos și a fost nevoită să stea în pat câteva zile.

”M-am și dus la urgență cu Andrei, pentru că sunt obișnuită cu genul ăsta de situație. La Amedea și Damian nu am avut genul ăsta de probleme, dar am întâmpinat niște sângerări, scurgeri, m-am speriat groaznic, combinat cu niște dureri de burtă.

Slavă Domnului, am înțeles că totul e bine, e relativ ok, 2 din 3 femei se confruntă cu situații de genul ăsta la începutul sarcinii. Din câte am înțeles, o parte din placentă este puțin desprinsă și am nevoi de progesteron să-mi treacă și să stau efectiv în pat câteva zile, dar mă frământă o grămadă de gânduri”, a spus Emily Burghelea pe InstaStory.