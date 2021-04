Grecul Ouzounidis nemulțumit de elevii săi după 0-0 cu Sepsi: „Ofensiv avem nevoie de gol!”

Universitatea Craiova a terminat la egalitate, scor 0-0, duelul susținut în deschiderea play-off-ului acestei ediții a Ligii 1 cu Sepsi OSK Sfântu Gheorghe.

Disputat în „Bănie”, meciul a fost echilibrat, cu puține faze de poartă, lupta ducându-se mai mult la mijlocul terenului. Remiza avantajează FCSB și CFR Cluj, formațiile aflate pe primele două locuri ale play-off-ului urmând a juca în prima etapă cu FC Botoșani și Academica Clinceni.

La finalul partidei, grecul Marinos Ouzounidis a taxat jocul ineficient în atac al elevilor săi.

„Știam că va fi un meci greu. Le-am spus jucătorilor că trebuie să marcăm. Ofensiv, avem nevoie de gol. Nu pot să îi acuz pe jucători că n-au încercat și am încredere în ei. Acum avem probleme medicale în plus, a fost o seară urâtă pentru noi. Baraiam a ieșit, avem probleme multe în atac, dar tot grupul trebuie să ofere în plus pentru a suplini aceste probleme. Vom vedea cum va fi cu Botoșani, o să încercăm să dăm tot ce e mai bun. Nu mă plâng de atitudinea jucătorilor mei, avem nevoie de mai mult. Trebuie să avem mai multă încredere în noi. Asta ne lipsește”, a declarat Marinos Ouzounidis la finalul meciului din Bănie.

În urma acestui rezultat, Universitatea a acumulat 30 de puncte în timp ce Sepsi OSK are 24 de puncte.

Programul primei etape din play-off-ul Ligii 1

Universitatea – Sepsi OSK 0-0

Duminică, 18 aprilie

ora 18.30 CFR Cluj – Academica Clinceni

ora 21.00 FCSB – FC Botoșani

Clasamentul play-off-ului Ligii 1:

1 FCSB – 33 pct.*

2 CFR Cluj – 32 pct.

3 Universitatea Craiova – 30 pct.

4 Sepsi OSK – 24 pct.*

5 Academica Clinceni – 22 pct.

6 FC Botoșani – 21 pct

*) beneficiază de rotunjirea punctelor