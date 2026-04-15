Greșeala care împiedică pomii să crească. Ce trebuie să știi dacă vrei să te apuci de grădinărit

Grădinăritul este adesea un hobby. Cei care vor să îl practice trebuie să știe că este momentul potrivit și asta pentru că urmează temperaturi ridicate, iar asta ar putea afecta plantația. Cu toate acestea, un studiu arată că al doilea copac plantat sau arbust nu rezistă sau va avea probleme pe tot parcursul anului.

Cei care stau la curte deja se gândesc dacă să planteze sau nu copaci. Este vremea perfectă pentru asta, iar cei care nu au mai făcut-o până acum trebuie să știe că există câteva reguli pe care ar trebui să le respecte pentru a nu munci în zadar.

Greșelile care fac pomii să nu mai crească

Grădinăritul este o activitate care relaxează și aduce numai beneficii. Cei care locuiesc la curte deja se pregătesc pentru a planta noi copaci. Totuși, dacă în trecut au observat că arbustul nu a rezistat în timp, trebuie să știe că există câteva greșeli care au condus la asta. Specialiștii spun că trebuie să se țină cont de câteva aspecte esențiale pentru a avea pomi sănătoși și frumoși în propria grădină.

Alegerea momentului și locației pentru plantare sunt doi dintre factorii cei mai importanți. Este bine de știut că momentul pentru plantare trebuie ales cu grijă. Temperaturile trebuie să fie mai ridicate pentru a avea succes, iar dacă observăm că mugurii deja au înflorit, trebuie să știm că răsadul va cheltui energie pe frunze, nu pe înrădăcinare. De asemenea, locul este foarte esențial. Indiferent despre ce copac este vorba trebuie să știm că are nevoie de foarte multă lumină, așadar zonele luminate și călduroase sunt perfecte, iar cele în care umbra este prezentă este bine să fie evitate.

Acest lucru este recomandat pentru că atunci când un pom este plantat într-un loc plin de umbră, lăstarii vor fi slabi și se vor dezvolta mult mai rău decât în mod obișnuit. Asta poate duce la o întârziere de până la câțiva ani a creșterea fructelor, dacă vorbim de pomii fructiferi. Un alt lucru important de care trebuie ținut cont este că și gropa în care va fi plantat pomul trebuie să fie de cel puțin două ori mai mare decât sistemul radicular al acestuia.

