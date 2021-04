Guardiola apără Liga Campionilor » “Super Liga Europei nu este sport!”

Tema Super Ligii Europei este extrem de dezbătută în această perioadă, iar Pep Guardiola sare în apărarea Ligii Campionilor!

În ciuda faptului că Mancester City, formația pe care o conduce, este una dintre echipele fondatoare și va participa an de an in Super Liga Europei, indiferent de rezultate, Pep Guardiola este nemulțumit! În primul rând, acesta a declarat faptul că dacă nu este luptă, dacă succesul (n. r. – participarea) este garantat:

„Acesta nu e sport, când relația dintre efort și succes nu există. Acesta nu e sport, dacă succesul este garantat dinainte și nu contează unde pierzi. Nu e corect când o formație luptă, luptă, luptă la vârf și totuși nu se poate califica, pentru că turneul e doar pentru câteva cluburi. Acest proiect nu respiră încă, e un embrion care nu respiră încă, e doar o declarație. Mi-ar plăcea ca președintele să facă turul lumii și să spună de ce am luat această decizie. Susțin clubul, sunt parte din club, dar am și propria mea opinie”