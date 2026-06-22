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Guvernul Veștea a picat după retragerea AUR. România intră într-o nouă rundă de negocieri

De: Emanuel Popescu 22/06/2026 | 23:57
Guvernul Veștea a picat după retragerea AUR. România intră într-o nouă rundă de negocieri
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Guvernul Veștea nu a reușit să treacă de votul Parlamentului, potrivit unor surse politice citate de Digi24. Executivul propus de premierul desemnat Adrian Veștea avea nevoie de cel puțin 233 de voturi pentru a fi învestit, însă calculele făcute înaintea ședinței s-au dovedit insuficiente. Decizia AUR de a nu susține noua formulă guvernamentală a schimbat decisiv situația din Parlament.

Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului a avut loc luni seară, după o zi marcată de audieri, negocieri și tensiuni politice. Majoritatea miniștrilor propuși în Cabinetul Veștea au primit avize favorabile în comisiile de specialitate, însă acest lucru nu a fost suficient pentru ca Guvernul să primească votul de învestitură.

Adrian Veștea nu a strâns majoritatea necesară

Adrian Veștea spera să obțină sprijinul parlamentarilor AUR, iar în cursul zilei a mers chiar la sediul formațiunii conduse de George Simion pentru discuții. Negocierile nu au dus însă la rezultatul dorit. Liderul AUR a ridicat miza și a cerut clarificări publice din partea președintelui Nicușor Dan privind poziționarea față de partidul său. În cele din urmă, parlamentarii AUR au părăsit sala înaintea votului decisiv.

PNL, USR și UDMR anunțaseră deja că nu susțin formula guvernamentală propusă de Adrian Veștea. În schimb, PSD, o parte dintre liberalii apropiați de gruparea Thuma și formațiuni mai mici din Parlament erau așteptate să voteze pentru învestirea Cabinetului. Fără sprijinul AUR, Guvernul nu a mai putut atinge pragul necesar.

După vot, Adrian Veștea a transmis că a intrat în acest proiect cu bune intenții și că România are nevoie de stabilitate, mai ales în contextul unor teme importante precum PNRR, aderarea la OCDE și alte angajamente externe. Premierul desemnat a precizat că regretă faptul că demersul său nu s-a putut concretiza.

Sorin Grindeanu anunță următorii pași ai PSD

De cealaltă parte, Sorin Grindeanu a declarat că PSD nu fuge de responsabilitatea guvernării și că partidul va analiza următorii pași după consultările de la Cotroceni. Liderul social-democrat a exclus, cel puțin în această etapă, susținerea unui Guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR.

Eșecul Guvernului Veștea deschide o nouă etapă a crizei politice. Președintele urmează să decidă dacă va face o nouă nominalizare pentru funcția de premier, iar partidele parlamentare vor fi nevoite să reia negocierile pentru formarea unei majorități capabile să treacă un nou Executiv prin Parlament.

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