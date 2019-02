Hagi pune tunurile pe Kovacs după eșecul de la Giurgiu: „Să nu se supere pe mine, dar…!”

Gică Hagi, managerul general al formației Viitorul Constanța, a pus tunurile pe arbitrul Istvan Kovacs după înfrângerea la scor de neprezentare pe care echipa sa a suferit-o în runda a XXIII-a a Giurgiu cu Astra.

„Regele” a spus că se miră că Kovacs nu i-a eliminat în primul minut un jucător și a așteptat abia minutul 43 pentru a scoate cartonașul roșu din buzunar la Kuipers.

„Aşa e fotbalul, aşa s-a întâmplat în această seară. Eu cred că 11 la 11 am făcut un joc bun. Apoi, ne-a fost mult mai greu. Ce să vorbesc de arbitraj, în minutul unu căpitanul de echipă mai avea puţin şi lua roşu. Minutul 1. Asta e. Am luat acea eliminare pe care nu o pot judeca, îi las pe alţii. Sunt o serie de decizii care au influenţat aspectul jocurilor. Am simţit nişte lucruri în teren. Atât pot să spun. Să nu se supere pe mine arbitrii, dar şi noi suntem oameni, muncim, alergăm. Să fie echidistant totul. O să schimbăm. Vom vedea de mâine încolo ce e de făcut. Trebuie să facem tot ce depinde de noi pentru a ajunge în play-off. Dacă nu vom ajunge, asta e”, a declarat Gică Hagi, managerul general al formației Viitorul Constanța.

În urma acestui succes, Astra a acumulat 35 de puncte și a urcat pe locul 4 în timp ce Viitorul a ajuns pe locul 5 cu 34 de puncte.

Etapa următoare Astra merge în Gruia pentru a înfrunta campioana, CFR Cluj, în timp ce echipa lui Gică Hagi va juca pe teren propriu cu Poli Iaşi.