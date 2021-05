ȘOC: Simona Halep ratează Roland Garros! Accidentarea este mult mai gravă decât se credea!

În cadrul turneului de la Roma, Simona Halep s-a accidentat în meciul cu Angelique Kerber la scorul de 6-1, 3-3 pentru favorita noastră. Nu numai că accidentarea suferită a scos-o din meci, ci se pare că aceasta o va face pe constănțeacă să rateze și Roland Garros!

Halep a facut un RMN in capitala Italiei

Aceasta a efectuat un RMN la Roma, iar rezultatul a venit: ruptură musculară la gamba stângă. Prin urmare, Halep ar trebui să stea pe bară 3-5 săptămâni, iar Grand Slam-ul debutează peste 16 zile! În continuare, vă prezentăm declarația Simonei:

„Am o ruptură la gambă, profundă, destul de profundă. Va trebui să fac repaus destul de mare. După ce se retrage hematomul, trebuie să mai fac o investigație, să-mi spună exact. Trei, patru, cinci săptămâni, cam așa o să stau. Este destul de grav, nu mă așteptam, bineînțeles, dar o iau ca atare și merg înainte, n-am ce să fac. Stăteam la retur, am făcut o mică săritură și apoi am simțit o durere foarte mare. Mereu mă recuperez în țară, am încredere în medicii pe care îi am și e cel mai bine să fii acasă în momentele astea”.