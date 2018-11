Hanne de la “Insula Iubirii”, în tandrețuri cu ispita Andi! Logodnicul ei a cedat nervos: “O voi pierde”

A fost un bonfire extrem de încordat în această seară la “Temptation Island – Insula Iubirii”! După ce în timpul mai multor ediții, Bogdan Ionescu a negat apropierea dintre logodnica lui și ispita Andi, acum el a conștientizat că atitudinea și comportamentul pe care cei doi o au unul față de celălalt reprezintă ceva mai mult. În plus, concurentul de la “Insula Iubirii” a văzut imagini compromițăroare cu Hannelore Ulrich.

Hanne, așa cum îi o alintă apropiații, a acceptat ca ispita masculină Andi de la “Insula Iubirii” să-i facă un masaj. Și… total surprinzător pentru logodnicul ei, blondina a ales să își dea tricoul jos, ea nepurtând sutien. Timp de câteva minute partenera lui Bogdan s-a bucurat de atingerile gingașe și săruturile de pe umeri, gât ale lui Andi. Când a văzut imaginile incendiare în cadrul ceremoniei focului, alături de ceilalți concurenți de la “Insula Iubirii”, Bogdan Ionescu a răbufnit și nu și-a ascuns sentimentele negative pe care le trăiește de zile bune în resortul din Thailanda.

“Da, am observat că sunt gesturi pe care eu nu le-aș face față de nicio ispită de aici. Dar nu pot să îmi dau seama: ori e confuză, ori nu mai are setimente pentru mine, de ce nu își dă jos brățara… Mă doare sufletul. Îmi vine să plâng în continuu, dar nu îmi pot da seama. Din ziua a șasea sunt într-un continuu stres. Încerc să îmi ocup timpul, dar nu mai pot (…). Eu nu am fost așa niciodată: sensibil, plin de regrete, cu un milion de regrete, cu o listă de defecte, cu o listă de întrebări. (…). Nu sunt absurd, (…), dar merită să îmi dau și sufletul. În momentul acesta nu pot face absolut nimic, cred că aceasta e cel mai tare regret: că nu pot face absolut nimic (…). Am o neputință, cred că o voi pierde… (…)”,a mărturisit Bogdan Ionescu în cadrul emisiunii “Insula Iubirii”.

Hannelore, comportament la extreme la”Insula Iubirii”

Un comportament extrem al lui Hannelore îl bulversează pe Andi, astăzi, duminică, 4 noiembrie, de la ora 20.00, la Antena 1, într-o nouă ediție ”Insula Iubirii”, dar și pe toți ceilalți din jurul lor, după ce tânăra viitoare mireasă face o serie de gesturi șocante.

Hannelore reușește să îi bulverseze pe toți cei din jurul său cu un comportament greu de explicat atunci când vine vorba de ispita alături de care și-a petrecut timpul pe ”Insula Iubirii”. După ce îi solicită prezența, o caută în mod activ și se supără când nu primește atenția lui Andi, Hannelore se plânge apoi că acesta ar forța-o să facă anumite lucruri.

”Mie nu îmi place așa, mă forțează la niște lucruri. Eu nu vreau să frâng inima nimănui. Andi își dorește mai mult, dar eu nu pot să îi ofer și nu din cauza lui Bogdan. Și nu pentru că nu îl plac, dar nu e momentul. Nu vreau să merg cu el la date la final, nu vreau să îi dau speranțe”, s-a plâns aceasta producătorilor, după ce cu o seară înainte și-a dat bluza jos și a rămas dezbrăcată în fața ispitei.

Așteptându-se să fie compătimită, Hannelore se blochează atunci când este întrebată dacă vrea ca Andi să fie scos de pe ”Insula Iubirii”. Ce a răspuns aceasta și ce a urmat după decizia ei, telespectatorii pot afla astăzi, de la ora 20.00, la Antena 1, într-o nouă ediție ”Insula Iubirii”.