Hannelore de la “Insula Iubirii” încă are sentimente pentru fostul soț. Gestul prin care s-a dat singură de gol

Hannelore Ulrich, una dintre fostele concurente de la “Insula Iubirii”, încă mai are sentimente frumoase pentru fostul soț, Bogdan Ionescu. Bonda sexy s-a dat singură de gol, iar fanii au observat de ceva vreme gestul ei și au afirmat că ea încă se mai gândește la fostul partener de viață, deși, într-o postare sinceră a recunoscut că este atrasă de ispita masculină Andy.

Hannelore de la “Insula Iubirii” încă are sentimente pentru fostul soț

Controversata participantă de la “Temptation Island – Insula Iubirii” nu își ascunde sentimentele pe care le are pentru fostul soț. După ce s-au căsătorit și au divorțat în mare secret anul trecut, în prezent, ea încă mai păstrează atât pe pagina oficială de Instagram, cât și pe cea de Facebook poze de pe vremea când formau un cuplu. Pe de altă parte, Bogdan Ionescu, aflat într-o altă relație acum, și-a șters de ceva vreme imaginile cu fosta soție, Hannelore Ulrich.

“Realitatea pură și adevărată. Recunosc că în ultima vreme am mințit, da, am mințit și m-am mințit. Am plâns și nu știam de ce, am refuzat și nu știam pentru ce. Am ajuns la ideea că da, voi aveti dreptate, am mințit, mint și m-am mințit și v-am mințit. Și astfel am pierdut, am pierdut șansa să cunosc măcar un om minunat, pe el, prințul pe cal alb. Cine știe ce ar fi fost, poate mult, poate puțin, poate nimic, poate doar un prieten important. Am învățat ceva important datorită «Insulei iubirii»: că viața se trăiește nu se îngroapă, că sentimentele se recunosc şi nu se ascund, că oamenii se schimbă mereu și nu se cimentează pentru eternitate si că nu trebuie să ne fie frică, să ne ascundem. Să fim așa cum suntem.

Da, Andy e un barbat frumos si mi-a plăcut, e un barbat interesant, m-a atras si am vrut să mă ascund. Dar am greșit si realitatea ați văzut-o voi. Mă bucur că l-am cunoscut și, de asemenea, soțul meu sau fostul e un om bun, care m-a susținut şi care a fost alaturi de mine, am avut momente frumoase, dar şi grele, un bărbat lângă care m-am maturizat, am învățat şi față de care în unele situații am greşit, un om minunat, dar nu ne potrivim, poate nu acum sau poate nici in viitor. Dar asta nu e o problemă, experiențele vieții sunt bine venite, pentu asta trăim. Suntem diferiți si viața ne oferă surprize, să le trăim și să nu ne mințim!”, a scris Hannelore Ulrich la începutul lunii trecute pe pagina ei de Facebook.

