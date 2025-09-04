Harry Styles și Zoe Kravitz au fost văzuți iar împreună. O sursă din interior a explicat situația: “Sunt prieteni cu …”

Deși internetul a luat-o razna din cauza zvonurilor privind o relație între Harry Styles și Zoe Kravitz, se pare că cele două vedete nu sunt afectate și își văd mai departe de relația lor „fără obligații”.

Surse la curent cu situația le-au povestit reporterilor de la publicația americană TMZ că muzicianul și actrița au doar o aventură de moment, iar relația lor ar fi fost definită ca un aranjament de tip „prieteni cu beneficii”.

Reporterii au mai aflat că cele două celebrități nu consideră relația lor ca fiind una serioasă și deocamdată se concentrează pe a se distra.

Sursele au mai spus că Harry și Zoe nici măcar nu au pus o etichetă pe „situația” lor, deoarece au decis că nu au o relație “exclusivă” în niciun fel.

Deci, să nu se aștepte nimeni ca Zoe să-l aducă pe Harry ca partenerul ei la nunta lui Taylor Swift cu Travis Kelce. Cel puțin, nu încă, oricum. Totul e deabia la început, au scris reporterii TMZ.

Zoe și Harry, văzuți la Roma luna trecută

Primele zvonuri despre o aventură între Kravitz, în vârstă de 36 de ani, și Styles, în vârstă de 31 de ani, au apărut când cei doi au fost văzuți împreună la Roma luna trecută.

Fostul membru al formației One Direction și actrița din „Batman” au fost văzuți braț la braț în timp ce se plimbau pe străzile Orașului Etern.

Mai târziu, publicația britanică The Sun a relatat că cei doi au fost zăriți în timp ce se sărutau ca niște adolescenți, în timpul unei nopți romantice în Londra.

Săptămâna trecută, Zoe a zburat de una singură ca să fie prezentă la premiera de la New York a noului ei film, „Caught Stealing”, dar ea și Harry s-au întâlnit din nou câteva zile mai târziu.

Muzicianul și actrița, zăriți împreună de un fan pe o stradă pustie din New York

Starul de cinema și cântărețul au fost văzuți de un fan, în timp ce se plimbau pe o stradă pustie din cartierul Williamsburg din Brooklyn.

„Se țineau de mână și râdeau împreună”, a spus sursa. „El a făcut o glumă, și-a lăsat capul pe spate, s-a uitat în sus și ea râdea.”

Îmbrăcați în haine obișnuite, cei doi păreau că se simt „confortabil” unul cu celălalt dar dădeau impresia că „nu voiau să fie văzuți”.

„Williamsburg în acel moment – eram literalmente doar noi pe stradă”, explică sursa. „Era o zi de lucru și era un fel de stradă secundară retrasă și ei erau singurii oameni de pe stradă în afară de mine.”

Fanul a mai spus că „nu a fost surprins” să o vadă pe Kravitz, deoarece ea locuiește la New York, dar că întâlnirea a fost „captivantă”.

„De asemenea, simt că este o nebunie pentru că ea este în mijlocul turneului ei de presă cu Austin Butler și toată lumea speculează că ei flirtează și se întâlnesc”, spune sursa. „Simt că încearcă să facă ceva cu turneul ei de presă cu Austin, dar cu siguranță este cu Harry.”

În ceea ce îl privește pe Butler, în vârstă de 34 de ani, colegul lui Zoe din cel mai recent film, o sursă a declarat pentru Daily Mail că nu este deranjat de noua poveste de dragoste a lui Kravitz.

„Zoe și Austin sunt prieteni foarte buni, în ciuda tuturor zvonurilor că ar fi ceva mai mult între ei”, a spus sursa.

(Citește și: Top cei mai atrăgători bărbați de peste 50 de ani din lume. Cine s-a clasat pe primul loc?)