Horia Brenciu, scuipat în public! Copiii lui au fost martori la incident: “Mamă! Mamă!”

Totul era minunat. Fusesem cu familia la Delfinariu. Ne-am bucurat de delfini, de leii de mare și ma gândeam sa închei aventura asta cu o incursiune în micro rezervația aflată in incinta Delfinariului. Habar n-aveam ce surpriză avea sa-mi facă unul dintre animalele de-acolo. Vizionare plăcută! PS – Știți bancul cu lama? L-am atins! 🙂 @maria_bogaciu @alicedumitrescu #delfinariu #constanta #lama