Acasă » Știri » Horoscop 1 octombrie 2025. Zodia care va călca strâmb în relație

Horoscop 1 octombrie 2025. Zodia care va călca strâmb în relație

De: Bianca Drăgan 01/10/2025 | 05:00

Horoscop 1 octombrie 2025. Află doar de la noi care este zodia care va călca strâmb în relație, dar și cine va avea parte de mari câștiguri materiale astăzi.

Berbec

În iubire, fii atent la flirturile pe care le lansezi – s-ar putea să te lovească un „like” neașteptat care să îți facă inima să vibreze subit.

Taur

Banii par să fie prietenii tăi azi, dar fii atent să nu-i împarți cu toți colegii de birou! În dragoste, dacă te simți ca un viking, nu uita că și dragostea are nevoie de un pic de răbdare… și de o cină bună.

Gemeni

Mintea ta zboară mai rapid decât Wi-Fi-ul într-o cafenea aglomerată. În relații, fii atent să nu te pierzi în conversații și să uiți de persoana de lângă tine – mai ales dacă e chiar cineva care îți face cu ochiul.

Rac

Astăzi, vei fi atât de sentimental încât dacă cineva îți cere să împrumuzi o sumă de bani, vei plânge ca un film romantic. În iubire, dacă te simți ca un îngeraș pe cloud, nu uita să ceri și tu o îmbrățișare pe gratis.

Acest nepalez din România câștigă 4.000 lei pe lună. Cât trimite acasă, din întregul salariu
Acest nepalez din România câștigă 4.000 lei pe lună. Cât trimite acasă, din...
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o...

Leu

Banii, ca și la stand-up comedy, trebuie să fie bine distribuiți! În dragoste, fii un star – nu te sfii să ieși în față și să strălucești, chiar dacă asta înseamnă să-ți arunci și o glumă bună.

Fecioară

Detaliile contează, dar astăzi poate fi momentul perfect să nu verifici de zece ori lista de cumpărături. În relații, un compliment sincer poate fi mai valoros decât o mulțime de monede – și mai amuzant!

Balanță

Ești ca un balansoar plin de energie, dar astăzi e momentul să alegi dacă îți echilibrezi banii sau iubirea. În dragoste, dacă cineva îți face cu ochiul, răspunde cu un zâmbet și o glumă – căci umorul e cel mai bun liant.

Scorpion

Astăzi, vei avea o intuiție atât de puternică încât vei putea ghici ce va mânca colegul tău la prânz. În relații, fii misterios, dar nu exagera – cineva vrea să-ți descifreze codul secret, nu să devină detectiv.

Săgetător

Banii pot fi ca o aventură: plini de surprize! În iubire, fii gata să sari în necunoscut, dar nu uita că și un mic umor poate face orice escapadă mai plăcută.

Capricorn

Astăzi, vei fi atât de concentrat pe muncă încât dacă s-ar putea, ai lucra chiar și în vis. În dragoste, nu uita să-ți lași și sufletul să se relaxeze – poate cu o glumă bună sau o cafea.

Vărsător

Ideile tale inovatoare pot fi ca niște comori ascunse, dar fii atent la cine le descoperă – s-ar putea să devină partenerii tăi de glume și de afaceri. În iubire, fii spontan și pregătit de surprize neașteptate.

Pești

Visurile tale pot deveni realitate, dar nu uita să păstrezi și umorul în buzunar. În relații, un zâmbet sincer și o glumă amuzantă pot fi cel mai bun cadou pe care-l poți oferi astăzi.

Citește și: 3 zodii a căror viață se schimbă radical la eclipsa din 21 septembrie. Finaluri și noi începuturi

Citește și: Zodia care iese din cea mai dureroasă perioadă. Începe o nouă etapă karmică, din 19 septembrie 2025

Tags:
Iți recomandăm
Horoscop 30 septembrie 2025. Zodia de care fug banii. Partenerul de cuplu îngreunează situația
Știri
Horoscop 30 septembrie 2025. Zodia de care fug banii. Partenerul de cuplu îngreunează situația
Horoscop 29 septembrie 2025. Zodia care stă prost cu banii
Horoscop
Horoscop 29 septembrie 2025. Zodia care stă prost cu banii
Oana Țoiu anunță intenția României de a produce drone defensive împreună cu Ucraina
Mediafax
Oana Țoiu anunță intenția României de a produce drone defensive împreună cu Ucraina
Acest nepalez din România câștigă 4.000 lei pe lună. Cât trimite acasă, din întregul salariu
Gandul.ro
Acest nepalez din România câștigă 4.000 lei pe lună. Cât trimite acasă, din...
FOTO. Serena Williams, mai slabă ca oricând! N-a arătat niciodată așa
Prosport.ro
FOTO. Serena Williams, mai slabă ca oricând! N-a arătat niciodată așa
Prima actriță AI zguduie Hollywoodul și provoacă indignare printre staruri: „Plecați dracu! Sper ca toți actorii să își dea demisia”
Adevarul
Prima actriță AI zguduie Hollywoodul și provoacă indignare printre staruri: „Plecați dracu! Sper...
Cum explică Nicușor Dan „scutul de drone” și cât de pregătită este România. Conceptul „drone wall” este vehiculat la nivelul NATO
Digi24
Cum explică Nicușor Dan „scutul de drone” și cât de pregătită este România....
De azi cresc ratele la creditele cu dobânzi variabile. Ce pot face românii pentru a plăti mai puțin la bancă
Mediafax
De azi cresc ratele la creditele cu dobânzi variabile. Ce pot face românii...
Parteneri
Nimeni nu o mai recunoaște! Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările MAJORE pe care le-a făcut la față
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Nimeni nu o mai recunoaște! Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul...
FOTO. Muncitorii s-au pus în genunchi în fața lui Gigi Becali la biserica în care a băgat peste 10.000.000 de euro
Prosport.ro
FOTO. Muncitorii s-au pus în genunchi în fața lui Gigi Becali la biserica în care...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Care e cel mai bun pate din comerț, după părerea lui Dragoș Pătraru: „Suntem prea grăbiți ca să ne uităm ce otrăvuri băgăm în noi”
Click.ro
Care e cel mai bun pate din comerț, după părerea lui Dragoș Pătraru: „Suntem prea...
WOWBiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
O profesoară a primit 10 ani de închisoare după ce s-a descoperit ce i-a făcut unui elev. Ea, însă, a dat vina pe el
Antena 3
O profesoară a primit 10 ani de închisoare după ce s-a descoperit ce i-a făcut...
VIDEO Momentul în care cutremurul din Filipine lovește insula Cebu: filmare dintr-o mașină aflată în mers pe un pod
Digi 24
VIDEO Momentul în care cutremurul din Filipine lovește insula Cebu: filmare dintr-o mașină aflată în...
GALERIE FOTO Prințesa care face armata: Amalia are 21 de ani și este moștenitoarea coroanei unui vechi regat european
Digi24
GALERIE FOTO Prințesa care face armata: Amalia are 21 de ani și este moștenitoarea coroanei...
EXCLUSIV | Veste bună pentru șoferi: În 2025, rovinieta nu mai trebuie achitată înaintea călătoriei. Regula stabilită de CNAIR
Promotor.ro
EXCLUSIV | Veste bună pentru șoferi: În 2025, rovinieta nu mai trebuie achitată înaintea călătoriei....
Bucurie mare în familia Sterp! Iancu și Denisa au făcut un pas important înainte de venirea pe lume a primului lor copil: „Este o zi foarte importantă”
kanald.ro
Bucurie mare în familia Sterp! Iancu și Denisa au făcut un pas important înainte de...
El este criminalul care și-a ucis în bătaie soția bolnavă de cancer, după care a fugit cu amanta din țară. Maricica s-a stins după mai multe săptămâni de comă
StirileKanalD
El este criminalul care și-a ucis în bătaie soția bolnavă de cancer, după care a...
De ce își îneca amarul Ioana Popescu în alcool și care a fost ultima ei dorință: „Spunea că se simte singură.”
kfetele.ro
De ce își îneca amarul Ioana Popescu în alcool și care a fost ultima ei...
Ultimul interviu al Ioanei Popescu. Jurnalista era de nerecunoscut: bolile își puseseră amprenta asupra ei, însă se chinuia din răsputeri să ascundă totul
WOWBiz.ro
Ultimul interviu al Ioanei Popescu. Jurnalista era de nerecunoscut: bolile își puseseră amprenta asupra ei,...
A mers la spitalul Filantropia pentru a face avort şi a trăit coşmarul vieţii. Daune uriaşe pentru malpraxis
observatornews.ro
A mers la spitalul Filantropia pentru a face avort şi a trăit coşmarul vieţii. Daune...
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Huawei Watch GT 6 Pro – ceasul care îți citește stilul de viață
go4it.ro
Huawei Watch GT 6 Pro – ceasul care îți citește stilul de viață
Mister rezolvat: Creierul ne controlează pe noi sau noi pe el?
Descopera.ro
Mister rezolvat: Creierul ne controlează pe noi sau noi pe el?
Șocant, ce-a putut să facă iubitul regretatei jurnaliste Ioana Popescu în urmă cu puțin timp. Acum au apărut și imaginile, iar oamenii au reacționat DUR
Viva.ro
Șocant, ce-a putut să facă iubitul regretatei jurnaliste Ioana Popescu în urmă cu puțin timp....
Furt de 1.000 de euro din vestiarul VIP de la World Class România. Cum se scuză compania: încăperea nu era supravegheată video
Fanatik.ro
Furt de 1.000 de euro din vestiarul VIP de la World Class România. Cum se...
David Popovici și iubita sa au ajuns în Las Vegas! Mesajul transmis de marele campion
Fanatik.ro
David Popovici și iubita sa au ajuns în Las Vegas! Mesajul transmis de marele campion
Elena Udrea revine în politică? Apariția care a uimit toată România. A mers direct în Parlament
Capital.ro
Elena Udrea revine în politică? Apariția care a uimit toată România. A mers direct în...
Se dau bani de la stat, câte 710 de lei de familie. Când se alimenteazîă cardurile
Romania TV
Se dau bani de la stat, câte 710 de lei de familie. Când se alimenteazîă...
Continuarea trilogiei RoboCop pe care fanii o merită
Go4Games
Continuarea trilogiei RoboCop pe care fanii o merită
Banii care se declară neapărat la stat. Se aplică amendă pentru cine nu raportează tranzacțiile. Unde se aplică măsura
Capital.ro
Banii care se declară neapărat la stat. Se aplică amendă pentru cine nu raportează tranzacțiile....
Ordinul de protecție, eliminat de divorțul la notar. Precedent periculos
evz.ro
Ordinul de protecție, eliminat de divorțul la notar. Precedent periculos
Tabel pensii | Câți bani vei primi la pensie, în funcție de anul pensionarii
Gandul.ro
Tabel pensii | Câți bani vei primi la pensie, în funcție de anul pensionarii
Momentele în care numele lui Ion Ţiriac a fost modificat. Cum ar fi trebuit să îl cheme, de fapt, pe magnatul român
as.ro
Momentele în care numele lui Ion Ţiriac a fost modificat. Cum ar fi trebuit să...
Unde a fost depus sicriul cu trupul neînsuflețit al Ioanei Popescu și când va avea loc înmormântarea jurnalistei
A1
Unde a fost depus sicriul cu trupul neînsuflețit al Ioanei Popescu și când va avea...
Făcea asta chiar în fața copiilor! Alina Sorescu, noi declarații despre calvarul trăit în căsnicia cu Alexandru Ciucu:
radioimpuls.ro
Făcea asta chiar în fața copiilor! Alina Sorescu, noi declarații despre calvarul trăit în căsnicia...
Câtă energie electrică a livrat, de fapt, România Ucrainei. Cifrele oficiale care au deranjat blocul suveranist
Fanatik.ro
Câtă energie electrică a livrat, de fapt, România Ucrainei. Cifrele oficiale care au deranjat blocul...
La 27 de ani, una dintre cele mai frumoase jucătoare de tenis din lume trece prin clipe grele. Anunțul făcut: ”Voi continua să lupt”
Fanatik.ro
La 27 de ani, una dintre cele mai frumoase jucătoare de tenis din lume trece...
Știrile zilei, 25 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 25 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Meteorologii Accuweather anunță că se întoarce vara în România! Data exactă cand revin temperaturile ...
Meteorologii Accuweather anunță că se întoarce vara în România! Data exactă cand revin temperaturile peste 20 de grade în București
Cum arată Florentina, prima soție a lui Ilie Bolojan. A părăsit-o cu mult timp înainte să se cupleze ...
Cum arată Florentina, prima soție a lui Ilie Bolojan. A părăsit-o cu mult timp înainte să se cupleze cu asistenta Ioana
BANCUL ZILEI | Cum funcționează GPS-ul cu voce de femeie
BANCUL ZILEI | Cum funcționează GPS-ul cu voce de femeie
BANC | Bulă și Ceaușescu
BANC | Bulă și Ceaușescu
Anda Adam – Cătălin Botezatu, relația despre care mulți au uitat. De ce a părăsit-o Bote ...
Anda Adam – Cătălin Botezatu, relația despre care mulți au uitat. De ce a părăsit-o Bote pe concurenta de la Asia Express 2025. Ce i-a găsit în telefon
Test de inteligență | Care este umbra corectă a mașinii de epocă din imagine?
Test de inteligență | Care este umbra corectă a mașinii de epocă din imagine?
Vezi toate știrile
×