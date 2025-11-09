Acasă » Horoscop » Horoscop Zilnic » Horoscop 10 noiembrie 2025. Zodia care este în prag de colaps 

Horoscop 10 noiembrie 2025. Zodia care este în prag de colaps 

De: Denisa Iordache 09/11/2025 | 16:00
Horoscop 10 noiembrie 2025. Zodia care este în prag de colaps 
Sursă: Pixabay

Horoscop 10 noiembrie 2025. Află care e zodia care este în prag de colaps!

Berbec (21 martie – 20 aprilie) 

Emoțiile și stările de spirit ale celorlalți te pot afecta mai mult decât de obicei. Un sentiment de confuzie sau pur și simplu un gol general s-ar putea să te cuprindă, iar motivul acestuia îți va scăpa.  

Taur (21 aprilie – 20 mai) 

Încearcă să nu iei lucrurile personal. Dacă cineva a spus ceva dur sau distant, s-ar putea să nu fie despre tine. În aceste zile, valurile emoționale s-ar putea să se ridice în jurul tău, dar calmul tău este cel care te menține cu picioarele pe pământ. Nu te grăbi să tragi concluzii și nu reacționa puternic.  

Gemeni (21 mai – 21 iunie) 

Primul lucru la care te gândești și pe care îl faci mâine va da tonul întregii zile. Observă ce îți atrage atenția imediat ce te trezești. Dacă începe cu stres sau distrageri, sentimentul poate fi cel al unei zile dispersate. Oferă-i minții tale puțină pace și direcție în primele ore ale dimineții, astfel încât totul să curgă lin.  

Specialiștii anunță că 2025-2026 va fi cea mai grea iarnă din ultimele decenii. Un vortex polar aduce ger și ninsori abundente
Specialiștii anunță că 2025-2026 va fi cea mai grea iarnă din ultimele decenii....
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER

Rac (22 iunie – 22 iulie) 

Întreabă-te dacă îți dorești cu adevărat să fii – înainte de a spune da la orice. Timpul și energia ta sunt valoroase, folosește-le cu înțelepciune. Este în regulă să spui „nu” atunci când simți că ceva nu e în regulă. 

Leu (23 iulie – 23 august) 

Un sentiment de urgentare pentru a vedea totul finalizat poate apărea mâine, dar cu toate acestea, îndeplinirea fiecărui detaliu se poate dovedi a fi departe de a fi ușoară. Nu te stresa, lasă lucrurile să se întâmple. 

Fecioară (24 august – 23 septembrie) 

Meriți să fii văzut și auzit. Permite-ți să ocupi spațiu – o cameră, o conversație și să spui lucrurilor pe nume. Gândurile și prezența ta contează. Fă un pas înainte și fă-o fără teamă.  

Balanță (24 septembrie – 23 octombrie) 

Nu-ți permite să te simți vinovat pentru că alegi liniștea în locul agitației. Trebuie să-ți găsești spațiul necesar pentru odihnă și relaxare. Permite-i minții tale să facă pauze scurte între sarcini, ceea ce poate avea un impact pozitiv asupra capacității tale de concentrare.

Săgetător (23 noiembrie – 21 decembrie) 

Nu ignora semnele: oboseală, disconfort sau judecată. Acestea sunt mesaje care indică faptul că ceva necesită atenție. Energia ta ar putea fi slabă, nu din cauza slăbiciunii, ci din cauza neglijenței. Chiar și o scurtă odihnă îți va reface puterile. Cu cât îți asculți mai mult corpul, cu atât devii mai înțelept. 

Capricorn (22 decembrie – 21 ianuarie) 

Verifică-ți așteptările, în special pe cele pe care le ai pentru tine. Te ajută cu adevărat să crești sau te fac să te simți împovărat? S-ar putea să porți mai multă greutate decât este necesar. Diferența constă între a insista pentru progres și a fi prea critic cu tine însuți. Încearcă obiective care sunt ușor de realizat, mai degrabă decât zdrobitoare. Renunță la orice presiune care îți fură pacea.   

Vărsător (22 ian. – 19 feb.) 

Și nevoile tale contează. Prin respectarea propriilor promisiuni, îți construiești încredere în tine însuți și lași acea încredere interioară să devină fundamentul unei stime de sine autentice. Așadar, începe cu lucruri mărunte. Fă mâine un lucru pe care ți l-ai promis. 

Pești (20 feb. – 20 mar.) 

Mâine ți se poate părea că lucrurile nu se mișcă suficient de repede, dar nu te teme de să mai faci și pauze. Folosește această liniște ca o invitație pentru un timp de reflecție, recreere sau pur și simplu pentru a fi. Nu este un sfârșit, ci doar o oprire plăcută; încă mergi înainte, deși cu pași foarte mici în prezent. 

CITEȘTE ȘI:

Singurele zodii pentru care se deschid cerurile în final de 2025! Viețile lor capătă o turnură interesantă

Cele 4 zodii care au șanse mari să divorțeze. Taurii fac alegeri neașteptate

Tags:
Iți recomandăm
Horoscop 8 noiembrie 2025. ZODIA care se întoarce la fostul partener toxic
Horoscop Zilnic
Horoscop 8 noiembrie 2025. ZODIA care se întoarce la fostul partener toxic
Horoscop 7 noiembrie 2025. ZODIA care va simți presiune la locul de muncă. Vin probleme noi?
Horoscop Zilnic
Horoscop 7 noiembrie 2025. ZODIA care va simți presiune la locul de muncă. Vin probleme noi?
Explozie în Voronej în urma unui presupus atac asupra unei centrale electrice
Mediafax
Explozie în Voronej în urma unui presupus atac asupra unei centrale electrice
Meteorologii Accuweather anunță cum va fi vremea de CRĂCIUN în România. Orașele în care va ninge în decembrie
Gandul.ro
Meteorologii Accuweather anunță cum va fi vremea de CRĂCIUN în România. Orașele în...
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Mesajul lui Trump despre România îi lasă în offside pe suveraniști. „E cumva despre Jorjel sau Cegeu?”
Adevarul
Mesajul lui Trump despre România îi lasă în offside pe suveraniști. „E cumva...
Coșmarul Kremlinului devine realitate: „Parcă am transportat benzina pe urși polari prin tundră, însoțiți de o orchestră”
Digi24
Coșmarul Kremlinului devine realitate: „Parcă am transportat benzina pe urși polari prin tundră,...
Incendiu la o pensiune din Suceava. O persoană a murit
Mediafax
Incendiu la o pensiune din Suceava. O persoană a murit
Parteneri
Bianca Drăgușanu, o nouă operație estetică! „Vreau să micșorez tot ce am făcut mare!” Trece printr-o transformare radicală
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Bianca Drăgușanu, o nouă operație estetică! „Vreau să micșorez tot ce am făcut mare!” Trece...
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
Click.ro
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor...
Zona 51 a Chinei, locul unde Xi ascunde secrete de ochii curioșilor: ce dezvăluie imaginile din satelit despre baza militară Lop Nur
Digi 24
Zona 51 a Chinei, locul unde Xi ascunde secrete de ochii curioșilor: ce dezvăluie imaginile...
Megaproiectul Neom, metropola utopică a Arabiei Saudită, învins de legile fizicii
Digi24
Megaproiectul Neom, metropola utopică a Arabiei Saudită, învins de legile fizicii
Poliția a analizat imaginile de pe noile radare pe trepied. Ce a descoperit?
Promotor.ro
Poliția a analizat imaginile de pe noile radare pe trepied. Ce a descoperit?
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Aici începe următoarea generație de monitoare pentru PC
go4it.ro
Aici începe următoarea generație de monitoare pentru PC
O afecțiune genetică rară poate face chiar și alimentele SĂNĂTOASE să fie PERICULOASE
Descopera.ro
O afecțiune genetică rară poate face chiar și alimentele SĂNĂTOASE să fie PERICULOASE
Olimpiada jocurilor video a fost anulată!
Go4Games
Olimpiada jocurilor video a fost anulată!
Meteorologii Accuweather anunță cum va fi vremea de CRĂCIUN în România. Orașele în care va ninge în decembrie
Gandul.ro
Meteorologii Accuweather anunță cum va fi vremea de CRĂCIUN în România. Orașele în care va...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Tragedie în lumea medicală! A murit după ce a primit supradoză. Cine era medicul
Tragedie în lumea medicală! A murit după ce a primit supradoză. Cine era medicul
Dorul a măcinat-o pe Babs luni întregi! Ce a făcut EX-iubita lui Dorian Popa pentru a-și umple golul ...
Dorul a măcinat-o pe Babs luni întregi! Ce a făcut EX-iubita lui Dorian Popa pentru a-și umple golul după despărțire: „Îl iubesc din toată inima”
Cum arată Anastasia, mezina lui Cristi Chivu? Are 15 ani și e leită mama ei
Cum arată Anastasia, mezina lui Cristi Chivu? Are 15 ani și e leită mama ei
Gestul bizar făcut de Loredana în fața unui tânăr, pe scenă: ”Ce a vrut să însemne asta?”
Gestul bizar făcut de Loredana în fața unui tânăr, pe scenă: ”Ce a vrut să însemne asta?”
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 10 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 10 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Tată și fiică, acuzați că au răpit o femeie de pe stradă. Totul ar fi pornit de la o infidelitate
Tată și fiică, acuzați că au răpit o femeie de pe stradă. Totul ar fi pornit de la o infidelitate
Vezi toate știrile
×