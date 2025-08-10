Horoscop 11 august 2025. Zodia care este geloasă fără motiv și riscă un scandal acasă

Horoscop 11 august 2025. Astrele vin cu un început tensionat de săptămână pentru unii nativi! Dintre toti, o zodie va da dovadă de mare gelozie și riscă un scandal acasă. Află și tu, din rândurile următoare, ce îți rezervă poziția planetelor!

Berbec

Poți fi impulsiv și iritabil, ceea ce te poate face să iei decizii greșite sau să te cerți cu cei din jur. Ai grijă să nu reacționezi exagerat la provocări, altfel riști să strici relații importante.

Taur

Poți fi încăpățânat și prea rigid în atitudinea ta, refuzând să asculți sfaturile celorlalți. Aceasta poate duce la conflicte sau la pierderea unor oportunități valoroase.

Gemeni

Este posibil să fii neliniștit și indecis, ceea ce te va face să pierzi timp prețios și să nu poți finaliza proiecte. Poți fi superficial și să nu acorzi atenție detaliilor importante.

Rac

Ai putea fi prea emotiv și iritabil, ceea ce te va face să reacționezi exagerat la situații simple. Această sensibilitate excesivă poate crea tensiuni în relațiile tale.

Leu

Poți fi egoist și vanitos, încercând să iei totul în propriile mâini și ignorând nevoile celorlalți. Această atitudine te va face să pari arogant și nesimțit.

Fecioară

Ai putea fi critic și prea exigent cu cei din jur, ceea ce poate duce la respingere sau la conflicte. Perfecționismul tău poate deveni obositor pentru cei din jur.

Balanță

Poți fi indecis și superficial, evitând conflictele dar, în același timp, pierzând controlul asupra situațiilor. Poți fi indecis chiar și în momentele care cer hotărâre rapidă.

Scorpion

Este posibil să fii gelos și suspicios, ceea ce te va face să ai conflicte și să îți pierzi încrederea în ceilalți. Această atitudine negativă poate duce la un scandal monstru acasă.

Săgetător

Poți fi impulsiv și neserios, riscând să te pui în situații periculoase sau să părăsești lucrurile neterminate. Lipsa de răbdare te poate face să pierzi oportunități.

Capricorn

Ai putea fi prea dur și critic cu tine însuți și cu ceilalți, ceea ce poate duce la stres și frustrare. În plus, tendința ta de a fi prea responsabil poate deveni o povară.

Vărsător

Poți fi distant și indiferent, neascultând de nevoile celor din jur. Această lipsă de empatie poate crea tensiuni și izolare socială.

Pești

Este posibil să fii indecis și vulnerabil, ușor de manipulat sau de dezamăgit. Lipsa de claritate în gândire te poate face să iei decizii proaste și să te pierzi în propriile visuri.

