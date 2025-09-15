Horoscop 16 septembrie 2025. Zodia care este scoasă din minți de către partener. Scandal mare acasă!

Horoscop 16 septembrie 2025. Astrele au prezis nemulțumiri în cuplu pentru un nativ. Va fi scandal mare acasă pentru o zodie care este scoasă din minți de către partener. Află și tu, din rândurile următoare, ce îți rezervă și ție poziția planetelor!

Berbec

Azi, vei fi atât de plin de energie încât vei putea muta munții… sau cel puțin să schimbi canapeaua din loc. Atenție la impulsivitate – nu toate ideile tale trebuie să fie și bune!

Taur

Vei descoperi că răbdarea ta e mai lungă decât coada de la supermarket. Profită de moment și cumpără ceva dulce – meriți, chiar dacă nu-ți trebuie.

Gemeni

Ai atâtea gânduri în cap încât ai putea scrie o carte… sau cel puțin un tweet epic. Fii atent la tendința de a vorbi în continuu – prietenii tăi au nevoie de o pauză!

Rac

Sentimentele tale sunt mai adânci decât oceanul, dar astăzi vei fi ca o plajă liniștită – potrivit pentru relaxare și să nu te lași prins de valurile stresului.

Leu

Strălucești ca soarele zilei! Dar nu uita să-ți pui și ochelarii de soare – lumea trebuie să se obișnuiască cu farmecul tău, nu?

Fecioară

Astăzi, vei fi atât de organizat încât vei găsi un mod ingenios de a face curățenie… în gânduri și în sertare. Încearcă să nu devii obsesiv, ok?

Balanță

Ești ca o balerină pe sârmă – echilibrul tău este impecabil. Dar dacă începi să te simți ca pe un cerc vicios, fă un pas înapoi și savurează o cafea.

Scorpion

Vei fi atât de misterios încât chiar și tu te vei întreba ce ascunzi. Poate e timpul să împărtășești ceva… sau nu, misterul e parte din farmecul tău!

Săgetător

Aventurile te cheamă! Dar dacă planurile tale implică să te învârti de două ori în jurul blocului, poate e momentul să iei o decizie mai mare.

Capricorn

Ești ca un munte – solid și de neclintit. Azi, însă, poate e timpul să te relaxezi un pic, înainte să devii prea încăpățânat chiar și pentru tine.

Vărsător

Creativitatea ta e în floare! Încearcă să nu-ți pierzi ideile geniale în mijlocul unei discuții plictisitoare. Sau fă-le și pe amândouă, e ok!

Pești

Partenerul te cuplu te scoate din minți azi. Oricât ai încerca să rămâi calm, acest lucru pare imposibil în fața reproșurilor care ți se aduc din senin. Din păcate, se anunță zile grele acasă.

