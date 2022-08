Horoscop 22 august 2022. Un început de săptămână plin de noi provocări!

Începem saptamana cu Soarele inca in Leu, si Luna in Rac. Fiecare in cea mai buna pozitie, iar noi prin prisma aceasta vom avea energie buna, atat fizic cat si emotional. Se anunta o zi intersanta in care s-ar putea sa aflam multe informatii, unele care nu ar trebui sa ajunga la noi.

BERBEC

Ar putea fi o zi in care apar cheltuieli neașteptate – dar și câștiguri. Dacă dai de undeva, primești cu siguranță din altă sursă. Fii totuși chibzuit, planul financiar nu este chiar echilibrat. În relația de iubire, comunici cu ușurință și rezolvi problemele.

TAUR

Azi te intelegi bine cu toata lumea. Atenția se îndreaptă în schimb spre sectorul financiar. Probabil va fi nevoie sa faci investitii, dar sa si economisesti.

GEMENI

O zi linișitită, în care vor exista oportunități de a petrece timp fericit cu membrii familiei. E momentul să acorzi o atenție deosebită relațiilor amoroase. Pot aparea și călătorii cu partenerul de viață sau cu alte rude.

RAC

Un conflict într-o relație de prietenie sau cu un coleg la serviciu te va zdruncina destul de mult. Vei reconsidera atitudinea ta în această interacțiune. E o zi importantă.

LEU

Îți propui să câștigi mai mulți bani și începi să acționezi în acest sens. Dacă ai o inițiativă îndrăzneață, ai mari șanse să îți iasă, dar și riști destul de mult. Decizia va fi doar a ta! Pe planul familial, lucrurile sunt armonioase.

FECIOARĂ

O zi în general bună, unde ambițiile tale profesionale primesc o confirmare din partea șefului. Munca ta de până acum va da rezultate, însă nu chiar cele așteptate de tine. Va trebui să dai dovadă de răbdare până să îți atingi adevăratul scop.

BALANȚĂ

Dacă lucrezi pe bază de procent sau comision, câștigurile sunt favorizate azi. Închei o asociere foarte bună. În ceea ce privește sănătatea, va trebui să ai grijă mare. Viața de cuplu este liniștită și comunicarea este grozavă!

SCORPION

Simți tensiune din exterior, atât pe plan social cât și profesional. Ești forțat să îți schimbi gândurile și atitudinea față de prieteni. Partenerul de viață îți e alături, relația ta înflorește.

SĂGETĂTOR

Te poți aștepta la o schimbare la locul de muncă. Ai șansa să crești în carieră dacă alegi propunerea potrivită. Nu te grăbi cu decizia. Ai grijă la cheltuieli astăzi! Ai tendința să te răsfeți puțin cam mult.

CAPRICORN

Primești o energie foarte bună, te vei simți optimist. Ai șansa să o iei de la capăt într-un anumit domeniu, să faci ceva ce ti-ai doroit de multă vreme. Distrează-te, fii liber.

VĂRSĂTOR

Este posibil ca astăzi să cunoști o persoană cu care să legi o relația frumoasă. Este un moment excelent pentru a te ocupa de un nou hobby.

PEȘTI

Relația este pe primul plan azi, iar comunicarea cu persoana iubită e favorizată. Tot azi se pot rezolva chestiuni legate de locuință sau de imobile în general.