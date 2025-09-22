Horoscop 22 septembrie 2025. ZODIA care trebuie să stea singură acasă, pentru a se reculege

Horoscopul zilei de luni, 22 septembrie. Unii dintre nativi nu traversează o perioadă prea bună. Iată lista completă a previziunilor, atât pentru zodie, cât și pentru ascendent.

Berbec

Astăzi, ai putea fi atât de plin de energie încât să te simți ca o tornadă într-un magazin de porțelanuri. Atenție la farfurii și la colegi – nu vrei să devii vedeta unei comedii despre „Berbecul care a spart totul”!

Taur

Este ziua perfectă pentru relaxare și… mâncat. Dacă cineva îți cere să faci ceva complicat, dă-i o scuză bună și retrage-te în confortul casei tale, unde pizza și Netflix sunt regii absoluți.

Gemeni

Ai o mulțime de idei și de conversații interesante, dar atenție să nu te pierzi în ele și să uiți de lucrurile importante. Sau, mai rău, să începi o discuție cu tine însuți în oglindă și să te convingi că e o idee genială.

Rac

Astăzi, emoțiile tale sunt ca un ocean în furtună. Fii atent la valurile de nostalgie sau la dorința de a te ascunde sub pătură. Dar, hei, dacă plângi, măcar se știe că e cu stil!

Leu

Strălucești ca o stea pe cerul nopții, dar nu uita că și cele mai mari stele pot fi eclipsate de o pisică curios de obraznică. Fii mândru, dar nu uita să te și distrezi!

Fecioară

Detaliile te pot face sau ruina, așa că dacă găsești o greșeală în programul tău, nu te panica – e perfect normal să fii mai atent decât un detectiv pe urmele unui mister.

Balanță

Echilibrul tău interior e ca un pendul: uneori swing-ul e perfect, alteori te lovește de perete. Azi, încearcă să nu te rănești și să râzi de propriile tale balansări.

Scorpion

Ai o intuiție ascuțită, dar dacă o folosești pentru a ghida prietenii în capcane, s-ar putea să îți ceri scuze mai târziu. Între timp, bucură-te de puterea ta de a descoperi secrete… sau de a le păstra pentru tine!

Săgetător

Azi, eşti gata pentru aventuri, chiar dacă e vorba doar de a descoperi un nou restaurant sau de a încerca o rețetă ciudată. Important e să nu te rătăcești pe drum… sau să te întâlnești cu un porc de pluș în parc.

Capricorn

Munca nu te lasă în pace, dar dacă faci o pauză și dansezi ca și cum nimeni nu te vede, vei vedea că totul pare mai ușor. Sau cel puțin, vei râde de tine însuți.

Vărsător

Ideile tale sunt ca o ploaie de confetti: colorate și surprinzătoare. Îmbrățișează nebunia și nu te teme să strălucești… chiar și dacă cineva îți spune că exagerezi un pic.

Pești

Visurile tale sunt atât de frumoase încât ai putea fi acuzat de escapism. Dar nu te deranja, pentru că și cu pământul sub picioare, poți naviga către cele mai magice tărâmuri.

