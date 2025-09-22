Acasă » Știri » Horoscop 22 septembrie 2025. ZODIA care trebuie să stea singură acasă, pentru a se reculege

Horoscop 22 septembrie 2025. ZODIA care trebuie să stea singură acasă, pentru a se reculege

De: Bianca Drăgan 22/09/2025 | 16:23
Horoscop 22 septembrie 2025. ZODIA care trebuie să stea singură acasă, pentru a se reculege

Horoscopul zilei de luni, 22 septembrie. Unii dintre nativi nu traversează o perioadă prea bună. Iată lista completă a previziunilor, atât pentru zodie, cât și pentru ascendent.

Berbec

Astăzi, ai putea fi atât de plin de energie încât să te simți ca o tornadă într-un magazin de porțelanuri. Atenție la farfurii și la colegi – nu vrei să devii vedeta unei comedii despre „Berbecul care a spart totul”!

Taur

Este ziua perfectă pentru relaxare și… mâncat. Dacă cineva îți cere să faci ceva complicat, dă-i o scuză bună și retrage-te în confortul casei tale, unde pizza și Netflix sunt regii absoluți.

Gemeni

Ai o mulțime de idei și de conversații interesante, dar atenție să nu te pierzi în ele și să uiți de lucrurile importante. Sau, mai rău, să începi o discuție cu tine însuți în oglindă și să te convingi că e o idee genială.

Rac

Astăzi, emoțiile tale sunt ca un ocean în furtună. Fii atent la valurile de nostalgie sau la dorința de a te ascunde sub pătură. Dar, hei, dacă plângi, măcar se știe că e cu stil!

Cât mai costă un VOT în diaspora pentru alegerile din Republica Moldova. Suma s-a triplat și se transferă prin criptomonede
Cât mai costă un VOT în diaspora pentru alegerile din Republica Moldova. Suma...
Dieta bizară a lui Marilyn Monroe. Ce alimente consuma celebra actriță, pentru o siluetă de vis
Dieta bizară a lui Marilyn Monroe. Ce alimente consuma celebra actriță, pentru o...

Leu

Strălucești ca o stea pe cerul nopții, dar nu uita că și cele mai mari stele pot fi eclipsate de o pisică curios de obraznică. Fii mândru, dar nu uita să te și distrezi!

Fecioară

Detaliile te pot face sau ruina, așa că dacă găsești o greșeală în programul tău, nu te panica – e perfect normal să fii mai atent decât un detectiv pe urmele unui mister.

Balanță

Echilibrul tău interior e ca un pendul: uneori swing-ul e perfect, alteori te lovește de perete. Azi, încearcă să nu te rănești și să râzi de propriile tale balansări.

Scorpion

Ai o intuiție ascuțită, dar dacă o folosești pentru a ghida prietenii în capcane, s-ar putea să îți ceri scuze mai târziu. Între timp, bucură-te de puterea ta de a descoperi secrete… sau de a le păstra pentru tine!

Săgetător

Azi, eşti gata pentru aventuri, chiar dacă e vorba doar de a descoperi un nou restaurant sau de a încerca o rețetă ciudată. Important e să nu te rătăcești pe drum… sau să te întâlnești cu un porc de pluș în parc.

Capricorn

Munca nu te lasă în pace, dar dacă faci o pauză și dansezi ca și cum nimeni nu te vede, vei vedea că totul pare mai ușor. Sau cel puțin, vei râde de tine însuți.

Vărsător

Ideile tale sunt ca o ploaie de confetti: colorate și surprinzătoare. Îmbrățișează nebunia și nu te teme să strălucești… chiar și dacă cineva îți spune că exagerezi un pic.

Pești

Visurile tale sunt atât de frumoase încât ai putea fi acuzat de escapism. Dar nu te deranja, pentru că și cu pământul sub picioare, poți naviga către cele mai magice tărâmuri.

Zodia care se împacă cu fosta iubire, până la finalul lunii septembrie 2025. Venus le va schimba viața

Luna, Venus și steaua Regulus se vor alinia pe 19 septembrie. Zodiile care au noroc la bani

Tags:
Iți recomandăm
EXCLUSIV FCSB, azi de la 18:30. Fotbalistul pe care Gigi Becali voia 50 de milioane de euro vine în studio să analizeze dezastrul de la campioană!
Știri
EXCLUSIV FCSB, azi de la 18:30. Fotbalistul pe care Gigi Becali voia 50 de milioane de euro vine…
E alertă! Dacă vă întâlniți cu Garofița, sunați de urgență la 112
Știri
E alertă! Dacă vă întâlniți cu Garofița, sunați de urgență la 112
Prognoza ANM pe două săptămâni: Vremea se răcește, se anunță ploi
Mediafax
Prognoza ANM pe două săptămâni: Vremea se răcește, se anunță ploi
Cât mai costă un VOT în diaspora pentru alegerile din Republica Moldova. Suma s-a triplat și se transferă prin criptomonede
Gandul.ro
Cât mai costă un VOT în diaspora pentru alegerile din Republica Moldova. Suma...
FOTO. Aryna Sabalenka, imagini indecente cu sora ei!
Prosport.ro
FOTO. Aryna Sabalenka, imagini indecente cu sora ei!
Ce pensie militară primește fostul milițian Dinel Staicu. Patronul de acum două decenii al Craiovei doarme în vila de protocol a lui Ceaușescu
Adevarul
Ce pensie militară primește fostul milițian Dinel Staicu. Patronul de acum două decenii...
Angelina Jolie, replică dură despre ceea ce se întâmplă în acest moment în SUA
Digi24
Angelina Jolie, replică dură despre ceea ce se întâmplă în acest moment în...
Poate supraviețui coaliția fără Bolojan premier? Răspunsul liderului grupului PSD din Senat
Mediafax
Poate supraviețui coaliția fără Bolojan premier? Răspunsul liderului grupului PSD din Senat
Parteneri
Cum arăta Raluca Bădulescu la 121 de kilograme, înainte de a slăbi! Imagini pe care le vrea șterse
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Raluca Bădulescu la 121 de kilograme, înainte de a slăbi! Imagini pe care...
FOTO. Fiica lui Ion Țiriac, apariție în bikini. Moştenitoarea imperiului s-a distrat de minune: „Uite, mamă!”
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ion Țiriac, apariție în bikini. Moştenitoarea imperiului s-a distrat de minune: „Uite,...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Irina Fodor reacționează după ce Calina și Catinca au criticat echipa de producție de la „Asia Express”: „A fost șocant, nu ne așteptam!”
Click.ro
Irina Fodor reacționează după ce Calina și Catinca au criticat echipa de producție de la „Asia...
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
WOWBiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică...
O prezentatoare TV a murit după ce s-a prăbușit cu avionul în timpul primei ei lecții de zbor
Antena 3
O prezentatoare TV a murit după ce s-a prăbușit cu avionul în timpul primei ei...
Momentul în care dronele ucrainene lovesc două hidroavioane rusești antisubmarin. „Este pentru prima dată de la începutul războiului”
Digi 24
Momentul în care dronele ucrainene lovesc două hidroavioane rusești antisubmarin. „Este pentru prima dată de...
Ce s-a întâmplat cu un copil de 11 ani care a vrut să-și facă toate temele de vacanță într-o singură zi
Digi24
Ce s-a întâmplat cu un copil de 11 ani care a vrut să-și facă toate...
Experiența unui proprietar de Dacia Bigster Hybrid pe un drum de 2.000 km până în Grecia și înapoi
Promotor.ro
Experiența unui proprietar de Dacia Bigster Hybrid pe un drum de 2.000 km până în...
Oficial! Data la care se vor livra alocațiile copiilor în luna octombrie
kanald.ro
Oficial! Data la care se vor livra alocațiile copiilor în luna octombrie
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
Gabriela Cristea a ajuns cu fiica ei la spital, chiar din timpul petrecerii de aniversare a celei mici. A lăsat invitații și a plecat de urgență. “Recuperarea este de lungă durată.”
kfetele.ro
Gabriela Cristea a ajuns cu fiica ei la spital, chiar din timpul petrecerii de aniversare...
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
WOWBiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc...
O femeie de 41 de ani a fost ucisă de soţ în timpul unui conflict spontan. Surse: Cei doi urmau să divorţeze
observatornews.ro
O femeie de 41 de ani a fost ucisă de soţ în timpul unui conflict...
BANCUL ZILEI. Bulă pune un detectiv pe urmele Bubulinei: - A plecat cu șeful ei!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă pune un detectiv pe urmele Bubulinei: - A plecat cu șeful ei!
Google Maps și WAZE au greșit limita de viteză: șoferii au rămas fără permise
go4it.ro
Google Maps și WAZE au greșit limita de viteză: șoferii au rămas fără permise
De ce unele WC-uri au 2 butoane de tras apa?
Descopera.ro
De ce unele WC-uri au 2 butoane de tras apa?
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru tot restul vieții. Eram la Strasbourg, și într-o dimineață asistenta pe care o aveam a bătut la ușă…” Spune că a șocat-o ce a urmat
Viva.ro
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru...
Darius Olaru, discuţie cu Gigi Mustaţă: „Bă, tu eşti căpitanul echipei! Trebuie să faceţi ceva în vestiarul ăsta”
Fanatik.ro
Darius Olaru, discuţie cu Gigi Mustaţă: „Bă, tu eşti căpitanul echipei! Trebuie să faceţi ceva...
Patronul FCSB Gigi Becali, scos din sărite de un cunoscut comentator TV: “Băi, niebunuleee…, sunt numărul 1 în Europa la calificări din preliminarii”/ “Eu sunt vocea suporterilor care nu-l mai suportă și plâng după meciuri”
Fanatik.ro
Patronul FCSB Gigi Becali, scos din sărite de un cunoscut comentator TV: “Băi, niebunuleee…, sunt...
Doliu în televiziune! O celebră prezentatoare TV a murit: Zeița Multimedia, unică și frumoasă, cu un zâmbet contagios
Capital.ro
Doliu în televiziune! O celebră prezentatoare TV a murit: Zeița Multimedia, unică și frumoasă, cu...
Anomalii atmosferice, vortexul polar aduce ger năprasnic şi ninsori timpurii. Un ciclon puternic se deplasează în sens invers acelor de ceasornic
Romania TV
Anomalii atmosferice, vortexul polar aduce ger năprasnic şi ninsori timpurii. Un ciclon puternic se deplasează...
Se întorc cele mai iubite aventuri ale lui Mario!
Go4Games
Se întorc cele mai iubite aventuri ale lui Mario!
Traian Băsescu, întâlnire cu Călin Georgescu. De ce l-a trimis la plimbare după jumătate de oră
Capital.ro
Traian Băsescu, întâlnire cu Călin Georgescu. De ce l-a trimis la plimbare după jumătate de...
Actori care nu se uită la filmele în care joacă. Vizionarea le provoacă stres
evz.ro
Actori care nu se uită la filmele în care joacă. Vizionarea le provoacă stres
Se dau bani persoanelor cu dizabilități. Fiecare copil sau adult poate primi aproape 40.000 lei
Gandul.ro
Se dau bani persoanelor cu dizabilități. Fiecare copil sau adult poate primi aproape 40.000 lei
as.ro
Monica și Ramona Gabor, revedere emoționantă în Dubai. Cum arată fosta soție a lui Irinel Columbeanu
A1
Monica și Ramona Gabor, revedere emoționantă în Dubai. Cum arată fosta soție a lui Irinel...
Ce s-a întâmplat cu bărbatul care a căzut dintr-un balon cu aer cald? Tragedia a paralizat întreaga zonă, iar DUREREA celor care l-au privit neputincioși va rămâne pentru totdeauna:
radioimpuls.ro
Ce s-a întâmplat cu bărbatul care a căzut dintr-un balon cu aer cald? Tragedia a...
Cine deține hotelul de lux din Capitală unde se întâlneau mercenarii lui Potra. Cum erau tratați oamenii din slujba lui Călin Georgescu
Fanatik.ro
Cine deține hotelul de lux din Capitală unde se întâlneau mercenarii lui Potra. Cum erau...
Patru zodii au stea în frunte de pe 22 septembrie după ora 22.00. Dumnezeu le pune mâna-n cap acestor nativi și le aduce noroc din plin, dar și șanse unice
Fanatik.ro
Patru zodii au stea în frunte de pe 22 septembrie după ora 22.00. Dumnezeu le...
Știrile zilei, 17 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 17 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Andrei Lemnaru a clacat după ce Ella l-a ”tradus” la Insula Iubirii! A avut nevoie de medici care ...
Andrei Lemnaru a clacat după ce Ella l-a ”tradus” la Insula Iubirii! A avut nevoie de medici care să-l pună pe picioare. Acum vrea să ajungă ispită, dar cineva îi pune ”bețe-n roate”! ”Am slăbit, sunt nou-nouț!”
EXCLUSIV FCSB, azi de la 18:30. Fotbalistul pe care Gigi Becali voia 50 de milioane de euro vine în ...
EXCLUSIV FCSB, azi de la 18:30. Fotbalistul pe care Gigi Becali voia 50 de milioane de euro vine în studio să analizeze dezastrul de la campioană!
E alertă! Dacă vă întâlniți cu Garofița, sunați de urgență la 112
E alertă! Dacă vă întâlniți cu Garofița, sunați de urgență la 112
Veste dezastruoasă pentru pensionari venită de la Minister! Românii care pierd câteva sute de lei ...
Veste dezastruoasă pentru pensionari venită de la Minister! Românii care pierd câteva sute de lei la pensie
„Oracolul vremii”, făcut cu ou și cu oțet în plină stradă! Ce a pățit Busu: ”Am avut niște ...
„Oracolul vremii”, făcut cu ou și cu oțet în plină stradă! Ce a pățit Busu: ”Am avut niște probleme, lumea chiar mă înjura… ”
Cele 2 zodii condamnate la singurătate de echinocțiul de toamnă. Relațiile lor se vor încheia brusc, ...
Cele 2 zodii condamnate la singurătate de echinocțiul de toamnă. Relațiile lor se vor încheia brusc, după 22 septembrie 2025
Vezi toate știrile
×