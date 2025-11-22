Horoscop 23 noiembrie 2025. ZODIILE care vor avea parte numai de situații neprevăzute

Horoscop 23 noiembrie 2025. Află care sunt zodiile care se vor regăsi în situații total neprevăzute și ce îți rezervă și ție astrele pentru duminică.

Berbec

Te vei regăsi într-o situație în care vei fi nevoit să fii generos cu cei din jurul tău. Dacă ajuți, binele se va întoarce către tine.

Taur

S-ar putea să ai parte de situații neașteptate sau surprize neplăcute din partea partenerului de viață sau a prietenilor. Nu reacționa impulsiv.

Gemeni

Te vei elibera dintr-o situație neplăcută legată de locul de muncă. Vei cere ajutorul unei persoane cu autoritate.

Rac

Dacă ești părinte, trebuie să fii foarte atent la copiii tăi astăzi. Cei care au planuri de vacanță, s-ar putea să le modifice brusc.

Leu

S-ar putea să ți se strice și ceva prin casă, ori să ai parte de o vizită neanunțată. Dacă ești calm, poți rezolva orice situație neprevăzută.

Fecioară

Astăzi este o zi benefică pentru discuții cu prietenii și timp petrecut în familie. Cei care sunt într-o relație au parte de o surpriză romantică.

Balanță

Fii atent la cheltuieli și ai grijă să nu pierzi bani. Este posibil să ți se ceară un împrumut din partea unei persoane apropiate.

Scorpion

Astăzi s-ar putea să fi luat prin surprindere de situații neprevăzute și să nu știi cum să reacționezi. Gândește-te bine înainte să iei decizii.

Săgetător

Îți vei ajuta un membru al familiei în legătură cu o problemă importantă. Ai grijă la sănătatea ta și nu te stresa prea mult.

Capricorn

O persoană apropiată va face un comentariu neașteptat. Nu te simți nevoit să îi oferi o replică tăioasă. Tăcerea e un răspuns.

Vărsător

Te regăsești în situații în care limitele îți sunt puse la încercare. S-ar putea să fie legat de locul de muncă.

Pești

S-ar putea să amâni o călătorie pe care ai stabilit-o de mult timp. Gândește-te bine la ce vrei să faci și nu reacționa impulsiv.

CITEȘTE ȘI:

Ce primă de Crăciun vei primi, în funcție de zodie. Care este zodia care va da lovitura

Probleme de cuplu pentru această zodie, potrivit Cristinei Demetrescu: „Mercur retrograd aduce discuții”