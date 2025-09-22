Acasă » Știri » Horoscop 23 septembrie 2025. ZODIA care muncește prea mult și este extenuată la maximum

Horoscop 23 septembrie 2025. ZODIA care muncește prea mult și este extenuată la maximum

Horoscop 23 septembrie 2025. ZODIA care muncește prea mult și este extenuată la maximum

Horoscopul zilei de marți, 23 septembrie. Unii dintre nativi își dau prea mult interesul la locul de muncă, însă uită de viața personală. Iată lista completă a previziunilor, atât pentru zodie, cât și pentru ascendent.

Berbec

Astăzi, soarele te încurajează să fii liderul echipei… sau cel care mănâncă primul din pizza. Oricum, ai toate șansele să fii în centrul atenției, fie că-ți place sau nu.

Taur

Ziua de azi te găsește în formă maximă… de lenevit, dar cu stil. Ia-ți o pauză, relaxează-te și gândește-te dacă nu cumva ai uitat să te bucuri de micile plăceri ale vieții, cum ar fi o bucată de ciocolată sau o plapumă moale.

Gemeni

Ești plin de energie și idei, dar fii atent să nu-ți plece capul după toate planurile nebune pe care le ai. În plus, dacă cineva îți cere sfaturi, asigură-te că nu le dai despre cum să devină milionari peste noapte… sau despre cum să-și găsească cheile uitate mereu în același loc.

Rac

Încearcă să nu plângi la reclame sau la finalul unui film trist, că lumea te va crede mai sensibil decât ești cu adevărat. În schimb, poți să-ți exprimi sentimentele cu umor – cine știe, poate devii următorul comediant al familiei!

Leu

Tu ești vedeta zilei, chiar dacă nu-ți place să o recunoști. Îmbracă-te ca și cum ai fi pe covorul roșu, chiar dacă ieși doar la cumpărături. Atenție la aroganță, însă – nu vrei să fii confundat cu un leu în cușcă.

Fecioară

Încerci să organizezi totul până la ultimul detaliu, dar nu uita să te și distrezi puțin. În caz contrar, s-ar putea să devii mai stresat decât un calculator fără baterie.

Balanță

Ești în echilibru perfect între „a face” și „a lenevi”. Încearcă să nu te răzgândești de fiecare dată când ți se cere o opinie, sau s-ar putea să ajungi să fii singur în cameră… cu tine însuți. Dar, hei, asta poate fi și o ocazie bună de a te cunoaște mai bine!

Scorpion

Ai o energie misterioasă, și lumea nu poate decât să fie intrigată de tine. Astăzi, nu te sfii să fii puțin sarcastic – oamenii adoră să fie provocați, mai ales dacă o faci cu zâmbetul pe buze. Dar ai grijă să nu devii prea „poker face”, sau s-ar putea să nu mai înțeleagă nimeni glumele tale.

Săgetător

Încearcă să fii mai realist, dar nu uita să păstrezi acea doză de entuziasm care te face special. Cine știe, poate găsești o comoară… sau măcar o gustare bună.

Capricorn

Muncă, muncă, muncă… dar nu uita că și distracția are locul ei. În seara asta, fă-ți timp pentru ceva amuzant, chiar dacă trebuie să te forțezi puțin. Poate un film comic sau o ieșire cu prietenii te va face să uiți de toate problemele… măcar pentru o clipă.

Vărsător

Gândurile tale inovatoare sunt mai strălucitoare ca niciodată. Încearcă să nu le ții doar pentru tine, ci să le împărtășești și altora. Poate descoperi că lumea e mai deschisă la idei nebune decât credeai… sau cel puțin vei râde de reacțiile lor!

Pești

Visătorii zodiacului, astăzi e rândul vostru să plutiți pe nori. Dar, atenție, uneori trebuie să coborâți cu picioarele pe pământ, mai ales dacă vreți să nu uitați unde ați lăsat cheile sau telefonul. În schimb, păstrează-ți sufletul sensibil, căci lumea are nevoie de oameni care văd frumusețea în orice.

×